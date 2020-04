NEOLAND señala las profesiones tecnológicas más demandadas en estos momentos de crisis Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 13:34 h (CET) Muchas profesiones que ya tenían una gran demanda antes de la crisis, ahora se han vuelto mucho más atractivas ya que se pueden ejercer de forma remota y cada día crecen más las ofertas de empleo en el sector digital. Diseño UX/UI, Desarrollo Web, Data Science, Programación APPs, Product Management, Marketing Digital son algunas de las profesiones clave en la nueva economía digital La pandemia del Covid-19 está afectando a millones de personas alrededor del mundo que son despedidos o ven reducidos significativamente sus ingresos. Ante este panorama, una gran parte de la fuerza laboral se ve obligado a seguir capacitándose en diferentes áreas para mejorar sus aptitudes y estar al día en los perfiles que demandan las empresas. Por ello, NEOLAND, escuela especializada en la formación de las tres ramas más demandadas en el segmento digital, destaca la importancia de los Bootcamps como la solución ideal para los que quieren dar un giro a su vida profesional y conseguir un nuevo trabajo en tiempo récord.

Los Bootcamps se caracterizan por ser muy intensivos y por enseñar a sus alumnos, en muy poco tiempo, una profesión tecnológica concreta y con gran demanda laboral. Los alumnos al finalizar estos cursos tienen un nivel Junior pero pueden empezar a trabajar desde ese mismo momento en una empresa tecnológica y crecer profesionalmente mientras desarrollan su trabajo.

La escuela NEOLAND que tiene campus en Madrid, Barcelona y que también imparte sus clases Online, es una de las más conocidas en España y está especializada en este tipo de cursos intensivos de tecnología que se conocen como Bootcamps. Estos tienen una duración de 12 semanas “Full-Time” y se imparten en horario de trabajo, pero para las personas que no disponen del tiempo necesario durante la semana, también existe una opción “Part-Time” compatible con el trabajo que tiene los mismos contenidos pero una duración de 24 semanas.

Una vez finalizado el Bootcamp, la escuela brinda el apoyo necesario para ayudar a sus alumnos a conseguir un trabajo gracias a los servicios de asesoramiento personalizado que ofrecen. Además, como están en contacto con más de 300 empresas tecnológicas, cada tres meses organizan una feria de empleo “Hiring Week” en la que ponen en contacto a sus alumnos con las empresas que tengan ofertas de empleo abiertas en ese momento.

Ante la crisis actual del Covid-19 y su impacto en el mercado laborar, muchas profesiones que ya tenían una gran demanda antes de la crisis, ahora se han vuelto mucho más atractivas ya que se pueden ejercer de forma remota y cada día crecen más las ofertas de empleo en el sector digital. A continuación, NEOLAND destaca las profesiones y perfiles más demandados:

- Diseño UX/UI: Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de centrar sus productos digitales en el usuario, por esta razón el diseño de Interfaces (UI) y la Experiencia de Usuario (UX), se han convertido en una de las profesiones más demandadas en la actualidad.

- Desarrollo Web: Todos los productos digitales necesitan desarrollo web y JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado en la actualidad, por esta razón, el desarrollador web Full Stack es una de las profesiones más solicitadas entre las empresas del sector tecnológico.

- Data Science: El Big Data genera enormes cantidades de datos y el Data Science se encarga de convertirlos en información útil para tomar decisiones en las compañías. Por esta razón, esta profesión se ha posicionado como una de las más demandadas por las empresas digitales.

- Programación APPs: Como es sabido, las Apps son aplicaciones de software que se instalan en dispositivos móviles como Smartphones o Tablets. Para crear todas estas aplicaciones se necesitan muchos profesionales especializados en desarrollo para Android o iOS.

- Product Management: Todos los productos digitales cuentan con la figura del Product Manager, que es el responsable de la estrategia, planificación, lanzamiento y seguimiento de un producto. Su misión es coordinar a todos los equipos implicados en el proyecto.

- Marketing Digital: El marketing digital es la unión de las acciones y estrategias publicitarias que una empresa realiza en internet para vender sus productos o servicios. Actualmente, estas empresas necesitan muchos profesionales con conocimientos técnicos muy sólidos.

Características de estas profesiones:

- Se pueden aprender en sólo 3 meses y sin necesidad de conocimientos previos

- Están muy bien pagadas y prácticamente no existe el desempleo

- Se puede trabajar en remoto de forma global y desde cualquier parte del mundo

- Tienen mucho futuro y permiten un gran crecimiento profesional

- Son ideales para la conciliación familiar y la autogestión del tiempo

“Hemos ayudado a Azafatas a convertirse en Diseñadoras, a Camareros a trabajar como desarrolladores Web, a Dependientas a encontrar trabajo en Data Science… Lo bueno de este modelo es que cualquiera con una formación mínima puede reinventarse y encontrar trabajo en estos sectores que no se ven afectados por las crisis económicas. En NEOLAND nos centramos en enseñar las habilidades necesarias para trabajar en las profesiones digitales más demandadas actualmente en el mercado laboral: Marketing Digital, Data Science, UX/UI Design, Full Stack, Mobile Development y Product Managment. Nuestro principal objetivo es que todos nuestros alumnos salgan 100% preparados para comenzar a trabajar con las tecnologías más punteras dentro del sector digital”, señala Carlos Cazaña, CEO de NEOLAND.





Acerca de NEOLAND

Es una escuela especializada en cursos intensivos tipo Bootcamps de Marketing Digital, Data Science, UX/UI Design, Full Stack, Mobile Development y Product Managment. Desde su apertura han puesto un mimo especial a todos sus programas formativos. Su principal objetivo es que todos los alumnos salgan 100% preparados para comenzar a trabajar con las tecnologías más punteras dentro del sector digital. Por ello, además de una formación muy completa y actualizada ofrecen a sus alumnos asesoramiento personalizado para ayudarles a encontrar el trabajo de sus sueños. Actualmente, disponen de campus en Madrid, Barcelona y también imparten todos sus cursos Online.









