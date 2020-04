La creación de webs de comercio electrónico se dispara durante el confinamiento Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 13:37 h (CET) El estado de alarma decretado por el gobierno el pasado 14 de marzo, obligó a numerosos comercios físicos a echar el cierre. Este hecho ha provocado un aumento considerable en la creación de nuevas tiendas online. Empresas proveedoras de hosting web como SiteGround han experimentado un crecimiento en sus ventas del 50%, de las cuales más de la mitad corresponden a productos de alojamiento web para comercio electrónico El comercio electrónico en España ya estaba viviendo uno de sus mejores momentos. En el primer trimestre de 2019 los ingresos derivados del ecommerce habían crecido un 22,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Ha sido a raíz de esta pandemia producida por el coronavirus cuando este tipo de páginas han incrementado notablemente su presencia en Internet, debido al cierre de numerosos negocios físicos provocados por el confinamiento de la población y el decreto del cese de las actividades no esenciales.

Las empresas proveedoras de servicios de alojamiento web como SiteGround han visto cómo desde que se inició esta pandemia sus ventas han aumentado, pues la suspensión de toda actividad no esencial y el aislamiento total de la población ha hecho más que nunca necesaria la digitalización de muchos negocios. En el caso de las páginas relacionadas con el ecommerce, el aumento ha sido significativo, “Con el COVID-19 ha aumentado el número de activaciones, más de la mitad relacionadas con el comercio electrónico. Nosotros estamos precisamente adaptados ya a este tipo de crecimientos. Primero por nuestra estructura: en equipos, en idiomas, en franjas horarias, eso respecto al soporte y técnicamente hablando porque hemos construido una estructura muy sólida de producto desde hace muchos años, lo que se traduce en beneficios para nuestros clientes", explica José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround España.

En estos momentos de escalada de algunas tiendas online, la respuesta de empresas que ofrecen este tipo de servicios de alojamiento web tiene que estar a la altura. Evitar problemas con los servidores en momentos de picos de ventas, facilitar el acceso a las plataformas de creación y gestión de los ecommerce, así como su uso y puesta en marcha, son elementos esenciales que han influido notablemente en el incremento de estos comercios digitales. En SiteGround tienen claro cómo ayudar al usuario en estos difíciles momentos, “Nuestro esfuerzo para que no se cuelgue la tienda online en estos momentos de alta demanda es que si el número de usuarios se triplica, cuadruplica ponemos a disposición de nuestros clientes más infraestructura y además ofrecemos las herramientas para crear o mejorar fácilmente tu comercio electrónico a un precio muy bajo, 0,99 € por tres meses de hosting compartido. Además para ayudar a autónomos y empresas durante esta pandemia vamos a retrasar al menos durante 1 mes la renovación de los planes de alojamiento web.”

Todo aquel que desee poner en marcha un negocio online debe saber que en un proveedor de hosting web como SiteGround puede encontrar todo lo que necesita, desde el software, la información necesaria para usarlo, soporte técnico experto… menos el contenido, está todo incluido.

