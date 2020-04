El COACM "SUMA" en busca del futuro Pacto por la Reconstrucción Comunicae

miércoles, 22 de abril de 2020, 12:13 h (CET) La decana del Colegio Oficial de Arquitectos Castellano-manchego participó ayer en una reunión telemática en la que todos los estamentos implicados en la reactivación de la Construcción mostraron su acuerdo, además de una traslación inmediata del mismo a ideas concretas, como la de un modelo específico de solicitud de licencia de obra de tramitación obligatoria urgente La decana del COACM, Elena Guijarro, participó ayer en una reunión telemática presidida por Emiliano García-Page en la que el ejecutivo regional, de la mano de todos los estamentos implicados en la reactivación del sector de la Construcción, puso sobre el tapete la Estrategia SUMA.

La Estrategia SUMA (Simplificación del Urbanismo y Medidas Administrativas) planifica el escenario de reactivación económica y de empleo y el desarrollo de los pequeños municipios tras el levantamiento del estado de alarma, algo con lo que “no podemos estar más de acuerdo”, valora Guijarro.

Después de conocer de primera mano la evolución positiva de la crisis sanitaria a nivel regional, “lo que, a todas luces, es lo más importante”, sigue la decana, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, uno de los miembros del ejecutivo regional presentes en la reunión, explicó que la Junta va a recoger más de 20 medidas para “simplificar y agilizar trámites, eliminar trabas o requisitos superfluos con el fin de que las empresas se instalen o amplíen instalaciones, y se reactive el sector de la construcción de la vivienda, especialmente, en pueblos pequeños”.

En este sentido, la decana del COACM pone en valor “la capacidad de reacción que ha mostrado el gobierno regional ante esta situación de crisis sanitaria, no perdiendo de vista la necesaria y más inmediata posible recuperación de un sector clave, como es el de la Construcción”, al tiempo que agradece el esfuerzo que ya se está llevando a cabo en todas las administraciones para no paralizar las licencias urbanísticas, algo que será fundamental para la reactivación del sector, y un aspecto en el que “la Junta se ha mostrado especialmente sensible”, añade la decana.

En este sentido, Guijarro insistió ayer en la necesidad de implicar a todas las administraciones. “Hay licencias que dependen de Patrimonio, o de otras administraciones que deben emitir informes sectoriales, por lo que de nada sirve la agilización de los trámites en ayuntamientos o diputaciones si luego quedan paralizadas en otros despachos. También en este sentido hemos recibido buenas noticias del gobierno regional. Afortunadamente, ya se teletrabaja en todas ellas de manera efectiva”, sigue la decana.

El COACM ha recibido como una excelente noticia la convocatoria telemática de la comisión regional de urbanismo, y también de las provinciales, con el fin, de reactivar todas las licencias posibles. Asimismo, el gobierno regional se interesó por un nuevo modelo de solicitud de licencia en la que, si el administrado requiere la no paralización de su expediente en previsión de un posible daño económico, se admita de manera obligatoria por la vía urgente.

Por último, en la reunión telemática de ayer se apuntaron también las claves hacia la suscripción, por parte de todo el sector castellano-manchego, de un gran Pacto para la Reconstrucción, heredero de anteriores iniciativas como fueron el Pacto por la Recuperación, o el Pacto por el Crecimiento.

Además de Emiliano García-Page, Nacho Hernando y Elena Guijarro, estuvieron presentes el vicepresidente del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y otros representantes del sector de la construcción en Castilla-La Mancha como el presidente y el secretario general de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha, Juan Pedro Delicado y Manuel Carmona, respectivamente; y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla-La Mancha (COAATC), José Antonio de la Vega.

