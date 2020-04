Vivir en paz... con Dios, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto, con lo que me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia. Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, en noches difíciles no se cree, decir... sólo me queda: vivir en paz.