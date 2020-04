Bionike propone regalos para una madre confinada Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 13:37 h (CET) Las madres (primerizas o expertas), se merecen todos los "gracias" del mundo y un detalle a la altura aunque sea en esta situación de confinamiento. A fin de cuentas, madre no hay más que una, por eso, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, propone de regalo 3 mascarillas que sin duda las madres podrán disfrutar #EnCasa y preparar la piel para ese día, cada vez más cercano en que termine la reclusión. www.bionike.es DEFENCE MASK GLOW MASCARILLA PEELING ILUMINANTE

Máscara de enjuague formulada con una mezcla exclusiva de ácido glicólico y extracto de litchi, para una doble acción exfoliante y antioxidante.

Con su textura en gel, proporciona al instante un rostro más uniforme, iluminado y más suave, como "nuevo".

Ilumina la piel apagada o cansada y estimula la renovación cutánea natural.

Aplicar por la noche, 1-2 veces por semana.

Masajear la textura hasta obtener una suave crema. Dejar actuar 1-2 minutos y enjuagar.

PVP 13,93 €

DEFENCE MASK PURE MASCARILLA NEGRA PURIFICANTE

Máscara de enjuague formulada con una alta concentración de arcilla y carbón de bambú, con propiedades absorbentes de sebo, para contrarrestar eficazmente el brillo de la piel y ayudar a reducir la dilatación de los poros.

Con una textura cremosa, piel purificada y lisa.

Purifica y matifica la piel mixta y grasa, también indicada para pieles sensible.

Aplicar por la noche, 1-2 veces por semana.

Masajear la textura hasta obtener una suave crema. Dejar actuar 1-2 minutos y enjuagar.

PVP 13,93 €

DEFENCE MASK HYDRA MASCARILLA HIDRATANTE DETOX

Máscara con doble uso: "máscara para dormir" o "tratamiento SOS", sin enjuagar.

Formulado con una mezcla exclusiva de ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares y extracto de malaquita, para una intensa acción desintoxicante hidratante.

Con su textura en gel, proporciona al instante un baño de frescura y comodidad.

Si se aplica para dormir, proporciona una hidratación concentrada, para una piel brillante, suave y flexible.

Hidrata y desintoxica la piel seca o deshidratada.

Aplicar por la noche, 1-2 veces por semana.

Masajear la textura hasta obtener una suave crema. Dejar actuar 1-2 minutos y enjuagar.

PVP 13,93 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

Facebook: @BionikeSpain

Instagram: @bionike_es

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.