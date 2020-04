Ecobenz se reinventa produciendo material para evitar contagios de Covid-19 Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 13:49 h (CET) Hoy en día, son muchas las empresas que han reconvertido su producción ante la escasez de material sanitario debido al Covid-19. Ecobenz Ropa Laboral es una tienda física y online que vende ropa de trabajo laboral, calzado laboral y EPIs de calidad a buen precio, al menos es lo que hacía hasta hace unos días ya que, debido a la situación del Coronavirus, ha tenido que reinventarse para dar frente a esta situación Esta empresa que también dispone de una Estación de Servicio, está situada en Hospitalet de Llobregat y se ha puesto manos a la obra para satisfacer la demanda de material sanitario. De manera que, además de vender las prendas de ropa laboral que vendía normalmente, ha pasado a vender material sanitario de protección contra la pandemia y así evitar contagios entre trabajadores en las fábricas, industrias u otras empresas.

Ecobenz Ropa Laboral trabaja con distintos talleres de confección en la producción de mascarillas lavables y reutilizables para cualquier persona o profesional que las necesite. Las mascarillas de tela pasan la prueba del aerosol y uno de los modelos está certificado por el Instituto de Tecnología Textil AITEX como mascarilla quirúrgica II, a un precio muy económico.

También están confeccionando mascarillas personalizadas en cualquier color y con la posibilidad de añadir el logotipo de la empresa para hacerlas más corporativas.

Están distribuyendo varios modelos de mascarillas sanitarias (quirúrgicas y FPP2), geles desinfectantes al 75% de concentración alcohólica y guantes desechables por su web online y tienda física en Hospitalet de Llobregat, abierta las 24h, los 365 días.

Venta de mascarillas: Las mascarillas son una de las soluciones para prevenir el contagio y evitar su propagación. Actualmente, en el mercado se enccuentran distintos modelos de mascarillas útiles para ello:

- Mascarillas quirúrgicas: Son mascarillas de 3 capas desechables de un solo uso. Son cómodas de llevar y evitan el contagio pero sobretodo la propagación del virus a otras personas.

- Mascarillas FPP2: son mascarillas con una alta protección frente al virus. Muy recomendadas para personal de riesgo o para gente que esté en contacto con personas portadoras del virus. Al menor deterioro, se tienen que desechar.

- Mascarillas de tela: no siempre son efectivas para evitar el contagio y por eso en Ecobenz ha diseñado dos modelos de tela que son efectivos y económicos. Se pueden reutilizar si se higienizan correctamente. Para ello se recomienda lavarlas a más de 60º durante 30 minutos y pasarles la plancha.

Geles desinfectantes: Los geles son otro de los productos estrella en la lucha contra el coronavirus. Tienen una función antibacteriana importante que permite preservar las medidas higiénicas y así evitar el contagio.

En Ecobenz este producto se distribuye en distintos formatos mediante la web y la tienda física. El gel tiene una concentración del 75% de alcohol por lo que es altamente efectivo para eliminar el virus sin resecar las manos.

Guantes desechables: Los guantes desechables son sin duda uno de los productos más demandados estos últimos días. Por eso, se hace todo lo posible para abastecer todas las demandas de clientes y empresas que les solicitan

“Ante la situación de emergencia sanitaria que estamos pasando no hemos dudado en poner a disposición el material sanitario necesario para las empresas que lo necesiten y así evitar contagios entre trabajadores” afirman.

Como se ha mencionado, Ecobenz está comprometida con la protección y seguridad. por eso se ha reinventado para vender material anticontagio ofreciendo una variedad de mascarillas de tela y sanitarias (FPP2 y quirúrgicas) y geles desinfectantes antibacteriales.

Su objetivo principal es que los trabajadores de las empresas saquen su mejor rendimiento gracias a la seguridad y la comodidad que proporciona el vestuario y los equipos de protección.

