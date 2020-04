Gisela Intimates señala las principales razones para hacer ejercicio usando las prendas adecuadas Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 13:53 h (CET) Los amantes del deporte cada vez son más conscientes de la necesidad de ponerse las prendas que realmente se adapten a esta actividad, desechando la tradicional idea de vestirse con cualquier indumentaria que pueda parecer cómoda para ello, como señalan desde Gisela Intimates, la firma de moda con los mejores artículos para este fin Uno de los sectores que más ha mejorado en los últimos tiempos es el de la ropa deportiva de mujer, con modelos que se adaptan a los hábitos del momento en cuanto a la comodidad y la funcionalidad de estos artículos a la hora de hacer deporte, ya que estos aspectos incidirán en mayor o menor medida en el rendimiento.

Más que una moda

En los primeros años de este fenómeno (no hace tanto), muchas voces apuntaban a que la ropa deportiva era solo una moda, pero trasciende esa dimensión; el cambio en el estilo de vida ha sido crucial para que las marcas de ropa se hayan esforzado con más énfasis en el desarrollo de prendas que realmente ayuden al desempeño físico de quienes las portan.

Así, aunque se tenga en cuenta también el diseño, las personas que buscan ropa deportiva quieren encontrar un producto que se adapte al deporte que van a hacer y no viceversa.

Cómo elegir la mejor ropa deportiva según la actividad a realizar

Aunque para cada disciplina física se tendrán en cuenta distintos matices,existe una serie de criterios básicos para acertar al escoger prendas de ropa deportiva:

- Comodidad y ligereza: el calzado y la ropa deberá ser cómodo tendrá que tener siempre estas características, en busca de llevar el mínimo peso posible y evitar cualquier tipo de rozadura en la piel.

- Transpiración: el tipo de tejido también será un criterio a tener en cuenta, ya que el deporte y el sudor van casi siempre ligados y se necesitará una transpiración adecuada, además de un secado conveniente.

- Impermeabilidad: si el ejercicio se lleva a cabo al aire libre y está lloviendo, también será de agradecer cualquier medida aislante, sin penalizar en la transpiración tan necesaria.

- Lencería: aunque parece que solo se necesita atender a lo que está a la vista, la ropa interior también juega un papel trascendental, recurriendo a las prendas que más se adapten al desempeño físico a realizar, con una gran oferta de sujetadores, tops, boxers diseñados para el deporte.

Gisela Intimates cuenta con la colección Move, que cumple con todos estos requisitos y están elaborados con las mejores técnicas y una materia prima de calidad para que las mujeres que se hagan con estos artículos puedan moverse con libertad y naturalidad en sus ejercicios.

