Qué hacer en La Llosa del Cavall: rutas y actividades acuáticas en un entorno privilegiado

Reflejado en las aguas turquesas del pantano de La Llosa del Cavall se descubre un entorno natural único rodeado de las majestuosas y salvajes montañas del Prepirineo catalán El Pantano de La Llosa del Cavall probablemente es uno de los lugares más fascinantes de la geografía Pirenaica. El valle que contiene todo este magnífico conjunto natural es la denominada Vall de Lord, en la comarca del Solsonés de Lérida. Este valle está caracterizado por la tranquilidad de su entorno, sus imponentes conjuntos rocosos de conglomerados y una exuberante vegetación Prepirenaica.

Estas placas de conglomerados excavadas hace 25 millones de años, en el Oligoceno, se estrechan creando un angosto desfiladero por el que transcurren las aguas del río Cardener, afluente del río Llobregat. Esto permitió crear en 1997 una presa donde aguas arriba descansaría el Pantano de La Llosa del Cavall. Como un pulpo, sus brazos transcurren por los pequeños valles secundarios donde antes se encontraban los lechos inferiores de sus riachuelos y afluentes.

Es un lugar ideal para realizar Turismo Activo. La Vall de Lord ofrece la posibilidad de realizar múltiples actividades en un medio natural con un paisaje cautivador.

Senderismo

La zona que rodea el embalse de La Llosa del Cavall está integrada en un Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Este se denomina PEIN Sierras de Busa – Bastets – Lord.

Las formaciones montañosas que forman parte de la belleza paisajística que ofrece este lugar son muy diversas:

Los Barrancos de Vilamala , con su fascinante entorno de conglomerados.

, con su fascinante entorno de conglomerados. La Sierra de Busa , donde se ubica una impresionante prisión natural.

, donde se ubica una impresionante prisión natural. La Sierra de Port del Comte , un atractivo turístico tanto por sus pistas de esquí como por sus rutas de senderismo.

, un atractivo turístico tanto por sus pistas de esquí como por sus rutas de senderismo. La Sierra de Bastets , con sus lenguas de roca verticales que parecen acariciar el cielo.

, con sus lenguas de roca verticales que parecen acariciar el cielo. La Mola de Lord y su imponente santuario. Todo este conjunto está salpicado de múltiples senderos para disfrutar a pie.

Se pueden realizar excursiones de dos a tres horas de duración media en las que se observan montañas altivas, ermitas, torrentes y masías dispersas.

Encontramos, asimismo, senderos de aventura con itinerarios de Trekking para personas exigentes y con desniveles acumulados de 500 a 600 metros. Estos itinerarios se pueden realizar con un tiempo de tres horas y media hasta las cinco horas y media y ofrecen una belleza abrupta con unas magníficas vistas.

Existen también itinerarios de alta montaña para los apasionados a largas rutas de cinco horas. En las zonas más elevadas de la comarca se recorren sorprendentes canales, tarteras, agradables bosques alpinos y prados de alta montaña.

Y como no, también se pueden realizar rutas más sencillas ideales para ir en familia o para aquellas personas que no desean hacer un itinerario muy extenso. En estas pequeñas excursiones disfrutaremos de espléndidas vistas y su duración no excede de la hora y media.

Rutas sobre la nieve

Las montañas más elevadas permiten algunas rutas hibernales de espectacular belleza. Son itinerarios de altura que circulan por el techo de la comarca. Estos itinerarios se encuentran en la Sierra de Port del Comte y se pueden realizar con raquetas de nieve o con esquí de montaña.

Ciclismo BTT

Otro tipo de rutas se pueden realizar subidos a una bicicleta todoterreno por los 148 kilómetros de pistas forestales señalizadas en la Vall de Lord.

En la población de Sant Llorenç de Morunys se halla el Centro de BTT Solsonés – Vall de Lord. Este Centro BTT forma parte de la red de Centros BTT de Cataluña, compuesta por 18 Centros con 311 rutas, más de 6.000 Km señalizados y gestionados por la Agencia Catalana de Turismo, el Consejo Catalán del Deporte y la Federación Catalana de Ciclismo.

El Centro BTT Solsonés – Vall de Lord dispone de 9 rutas que atraviesan espacios naturales como la Sierra de Port del Comte, las Rocas de Lord, Pratformiu y el pantano de La Llosa del Cavall, divididas en cuatro niveles de dificultad: muy fácil, fácil, moderada y alta.

Rutas en Kayak por el pantano de La Llosa del Cavall

Las aguas turquesas del pantano de La Llosa del Cavall invitan a adentrarse en ellas. Este embalse ofrece mucha seguridad, sin corrientes y con las orillas siempre cercanas. Una lámina de agua transparente donde se permite el baño, la pesca y las actividades acuáticas.

Se puede descubrir los rincones más emblemáticos del lugar realizando una excursión en kayak o sobre una tabla de Paddle Surf durante tan solo dos o tres horas. Con unas vistas impresionantes, navegaremos entre este capricho geológico de conglomerados.

La Llosa del Cavall posee una extensión de 300 ha. Para disfrutar de todos sus rincones se aconseja dividir en dos partes el descubrimiento de esta zona : la ruta del sector norte y la ruta del sector sur.

Si no se quiere ir libremente y se desea contratar un servicio de guía, existen los servicios de la empresa Kayak K.1 que ofrece excursiones guiadas en kayak.

Por otro lado, si no se dispone de kayak propio la misma Escuela de Piragüismo Kayak K.1 dispone de un alquiler de kayaks para todos los niveles. Sus Técnicos Deportivos facilitan el equipamiento. También dan una sencilla introducción de las nociones básicas para disfrutar al máximo de una experiencia agradable, divertida y segura. Asimismo, informan sobre los itinerarios más atractivos de la zona y entregan un mapa impermeabilizado para consultar sobre el terreno los lugares más impresionantes.

Kayak K.1 ofrece dos rutas guiadas en kayak de diferentes niveles: La Ruta de Yeso, de dos horas de duración, y La Ruta de los Barrancos de Vilamala, de tres horas de duración.

La Ruta del Yeso

Una excursión de dificultad baja donde se navega al pie de la Sierra de Bastets hasta la desembocadura del río Agua de Valls.

El aspecto más atractivo de este itinerario son sus bosques. La Sierra de Bastets se levanta con sus lenguas de conglomerados como si pretendieran peinar el cielo. Sus bosques verticales de pinares trasladan la imaginación a paisajes similares a los del Canadá.

Se encuentran apacibles playas (alguna de ellas nudista) donde hacer un pequeño descanso y retomar fuerzas o bien para realizar un picnic.

La duración aproximada de este itinerario es de 2 horas y la distancia recorrida es de 4 millas náuticas (6,5 km.).

La Ruta de los Barrancos de Vilamala

Una excursión de dificultad moderada. Se penetra en los brazos del embalse más impresionantes. Uno de ellos son los barrancos de Vilamala, un fascinante entorno de conglomerados.

En este itinerario se observan los elementos que forman parte de toda la belleza paisajística que ofrece el embalse de La Llosa del Cavall: Los Barrancos de Vilamala - con su espectacular entorno de conglomerados-, La Rasa Sobirana -un rincón único-, La Sierra de Busa, La Sierra de Port del Comte, La Sierra de Bastets y La Mola de Lord.

Debido al aislamiento anterior a la construcción del Pantano de La Llosa del Cavall, hoy en día se observa la naturaleza de este entorno en su estado más puro, descubriendo especies de plantas prehistóricas del Cuaternario pegadas a sus paredes (Corona de Rei, Orella d’ós, etc.)

La duración aproximada de este itinerario es de 3 horas y se recorre una distancia de 6,2 millas náuticas (10 km.).

Toda una serie de propuestas para saber qué hacer cuando se visita el pantano de La Llosa del Cavall.