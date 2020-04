Llega el Virtual 1to1, el primer encuentro Europeo de E-commerce 100% Online Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 13:06 h (CET) El Digital 1to1 con su inagotable alma innovadora organiza el primer encuentro 100% online para los profesionales del sector Digital Europeo los días 16 y 17 de Junio 2020. Una idea que nace de la voluntad de ayudar a todas las empresas que se enfrentan a nuevos retos debido a la situación actual de crisis Innovación en el mundo de los negocios, el Online Business Networking

La vida en el exterior ha entrado en una pausa temporal pero eso no quiere decir que la actividad haya cesado. Hay sectores que están encontrando nuevas oportunidades, otros que están replegando velas para volver a la actividad a toda máquina en cuanto sea posible y muchos que todavía están en el proceso de encontrar la forma de reinventarse.

Es por eso que ha nacido el Virtual 1to1, un espacio en el que se reunirán más de 150 profesionales seleccionados del ecosistema del Ecommerce Europeo.

Todos los participantes tendrán acceso a un sistema de citas personalizadas en formato de videoconferencias 1to1 preagendadas siguiendo un proceso de matchmaking de necesidades profesionales para crear reuniones de valor entre marcas, ecommerce y retailers y las soluciones digitales que pueden resolver los retos que éstos puedan tener.

Dos plataformas virtuales combinadas y altamente preparadas acogerán las reuniones pero también habrá espacios abiertos para hacer networking, un área para tomar un café virtual y crear nuevos contactos y sinergias o zonas en las que se podrá asistir a conferencias y a sesiones de grupo en las que los participantes podrán compartir experiencias y estrategias para afrontar de manera conjunta la nueva situación que se está viviendo.

Los datos:

+150 perfiles seleccionados a nivel Europeo

+1000 reuniones 1to1 preagendadas

60% ecommerce, marcas y retailers

40% soluciones innovadoras

Espacios de networking virtual

Idioma oficial: inglés

16 y 17 de Junio de 2020 Aplicando la misma fórmula de innovación y transformación tecnológica que ha marcado la evolución de la marca Digital 1to1 en los últimos 10 años y en la que basan su propio servicio, Virtual 1to1 se lanza hoy como un salvavidas para reactivar los negocios y el networking de calidad completamente online.

Digital 1to1 y Virtual 1to1 se suman a la campaña #helpmehelpyou ofreciendo, no sólo la completa gratuidad de participación a las empresas que buscan soluciones digitales que les ayuden en este momento tan complicado, si no también modalidades de pago muy flexibles para que los proveedores tecnológicos con dificultades económicas puedan participar en cualquiera de sus encuentros y reactivarse comercialmente lo antes posible pudiendo abonar la mayor parte del servicio de manera aplazada cuando, ojalá, estén en una mejor situación.

"Trabajando juntos podremos salir de esta situación reforzados y preparados para afrontar los nuevos retos que vayan surgiendo".

"Si eres una solución tecnológica que puede ofrecer condiciones especiales a clientes que lo necesiten, súmate a la campaña #helmehelpyou y desde Digital 1to1 y Virtual 1to1, con la mayor red profesional de contactos del sector en España, tendrás la máxima visibilidad completamente gratis".

Nombre del evento: Virtual 1to1

Fechas: 16 y 17 de Junio

Localización: https://www.digital1to1.com/en/virtual-europe/

