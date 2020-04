Webcorp, una agencia de marketing digital diferente Comunicae

martes, 21 de abril de 2020, 12:25 h (CET) Buscar información y evaluaciones en Internet, previo a realizar una compra en línea o en la búsqueda de cualquier servicio, es una de las primeras acciones que realizan los usuarios. Por eso, mantener una página web bien posicionada en buscadores como Google, Yahoo, Bing, entre otros Webcorp es una agencia de marketing digital en Ecuador que se compromete a aumentar la visibilidad de las empresas y su tráfico orgánico en Internet. Con un servicio personalizado, trabajan en el desarrollo y diseño de páginas web, además de hosting y dominios. Para consultar o adquirir cualquiera de estos servicios, basta con ponerse en contacto con el equipo de Webcorp través del chat online, contacto telefónico o rellenando el formulario en línea

El equipo de profesionales de esta agencia está altamente capacitado para trabajar en marketing digital, imagen corporativa y posicionamiento web para cualquier empresa. Los motores de búsqueda analizan los algoritmos de cada portal para determinar la importancia en el contenido de la página web de acuerdo a su relevancia (palabras claves que el usuario ingresa al buscar), y la popularidad del sitio. Webcorp adapta las páginas de Internet a las necesidades que tengan sus clientes, analizando el mercado y el posicionamiento de su competencia. Además, la agencia comparte en su blog consejos para mejorar la presencia de las páginas web en la red, además de presentar los mejores hosting web del año para mantener los sitios funcionando sin problemas a través de empresas de alojamiento confiables.

El trabajo de esta compañía puede mejorar notablemente cualquier negocio, teniendo en cuenta que tener un buen posicionamiento en la red atrae a potenciales consumidores, y que aparecer en las primeras posiciones en los motores de búsqueda representa una de las mayores inversiones publicitarias de cualquier empresa. Webcorp ofrece paquetes a precios asequibles para pequeñas, medianas y grandes empresas y diseña páginas web estratégicamente para captar usuarios en la red. Decenas de empresas han confiado en sus servicios, la agencia ofrece desarrollo y administración de las páginas web que crea para las empresas, pero también da la posibilidad de independencia y no permanencia.

Motores de búsqueda como Google, por ejemplo, determina el ranking de las páginas de acuerdo al contenido y su vinculación con otras plataformas, según la adaptación de las mismas en versión móvil y el tiempo de descarga del sitio. Teniendo en cuenta esto, Webcorp utiliza la máxima tecnología para la creación de páginas web capacitadas para cargar en menos de dos segundos. La importancia de mantener una buena página puede significar la diferencia entre las marcas y cambiar la percepción de un cliente y marcar la diferencia con su competencia.

Seis de cada diez clientes esperan que un negocio tenga una página web, presenta una de las herramientas de marketing más efectivas para incrementar las ventas de cualquier empresa; pequeñas, medianas o grandes. Contar con un sitio en línea facilita la comunicación de los usuarios con las empresas, abre la posibilidad de establecer comunicación con los clientes incluso fuera del horario comercial. Teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios en línea, se puede concluir que tener presencia en la red transmite confianza y permite la creación de comunidad entre los clientes. Webcorp trabaja para mejorar no sólo el posicionamiento web de las empresas, sino también para mejorar sus estrategias de marketing digital e imagen corporativa, respondiendo a la solicitud de sus usuarios en menos de 24 horas.

