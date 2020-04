Primeros pasos en el trading

Nos encontramos en periodo de confinamiento y mucha gente está aprovechando para realizar sus pasatiempos favoritos, como leer, ver películas, jugar a videojuegos... todo lo necesario para no caer en el círculo vicioso del aburrimiento.



Tal y como han recomendado los expertos, es muy importante mantener nuestra mente ocupada durante estos tiempos convulsos, en los que lo más sencillo es perder la calma por el estrés causado por el confinamiento.



Para mucha gente estos días, uno de sus principales "hobbies" se está conviertiendo, además, en una forma sencilla de ganar dinero a través de la red. El avance tecnológico y digital permite que invertir en bolsa a día de hoy se pueda hacer desde el sofá de casa o desde nuestro teléfono móvil, mientras que antes de que existiera internet, era necesario recurrir a un corredor de bolsa especializado o a un producto de inversión bancaria.



Hoy en día, todos esos costosos procesos que nos hacían perder el tiempo y el dinero se han reducido totalmente: los que antes eran considerados como expertos en bolsa, son los mismo que a día de hoy crean y desarrollan las conocidas plataformas de trading para que los inversores particulares no requieran de ninguna persona ni entidad intermediaria y sin tener que comprar títulos bursátiles de ningún tipo.



Con los diferentes plataformas que existen hoy en día, podemos conocer en tiempo real la cotización de las acciones de Boeing y tomar decisiones a partir de estos datos.



Es por ello que el trading se está conviertiendo en una forma de poder ganar dinero desde tu propia casa, para lo que previamente debes conocer el mercado de primera mano y hacer caso a las recomendaciones de los expertos, aunque muchos de ellos afirman que el mejor aprendizaje no es otro que la práctica.



Una de las recomendaciones iniciales que dan los expertos a la gente que quiere iniciarse en este mundo es que para comenzar a invertir, primero es muy importante saber de primera mano cómo funciona el mercado bursátil. Si nos lanzamos a invertir en bolsa con pocos conocimientos del mercado y sus herramientas de análisis, la experiencia será totalmente negativa. Por ello, para empezar a realizar nuestras propias inversiones, primero debemos de hablar con expertos, leer sobre el tema, realizar cursos o hacer uso de simuladores no reales para invertir en bolsa y familiarizarnos más con su uso.



Una vez se ha destacado la importancia de conocer el mercado antes de lanzarse a invertir, queremos destacar una serie de consejos que le daríamos a aquellos usuarios que se encuentran empezando en este mundo y tienen un mar de dudas:



En primer lugar, es clave que el usuario tenga claro desde el principio qué objetivos financieros se marca con las inversiones en bolsa. Asímismo, dentro de este punto vemos necesario destacar que el usuario tiene que ser consciente del tiempo durante el que queremos invertir, es decir, nuestro horizonte de inversión. Es posible que inviertas un dinero a largo plazo pero que por un contratiempo lo necesites, por lo que es vital conocer los tiempos.



Como hemos dicho antes, la práctica hace al maestro. El mundo de las inversiones bursátiles es muy complejo y unas primeras inversiones fallidas pueden desanimarnos a seguir, pero eso debe de ser tan sólo una motivación para seguir aprendiendo y mejorando nuestros ratios.