A mi lo que más me gusta de Sánchez es cuando habla de una cosa y se nota perfectamente que no la entiende, lo que le convierte en una persona completamente normal, que dice porque se lo han dicho; y el apuro que pasa cuando le toca decir algo, y lo aplaza hasta que no le queda más remedio.



Por ejemplo cuando tuvo que afirmar: “las decisiones sobre la crisis se han tomado en base a criterios científicos”, cuando todos sabemos, incluso su mujer, que la decisión sobre la manifa del 8M, ¿recuerdan? se tomó para no molestar a los grupos feministas que querían dar la campanada, celebrando el día de la mujer, aunque corrieran el riesgo de quedar infectadas, todas y todos.



Los ‘criterios científicos’ no eran los mismos que tomó la Organización Mundial de la Salud y muchos de los países que veían venir la cosa china; los ‘científicos’ de Sánchez recomendaron esperar un día más, en vez de recomendar ‘con criterios científicos’ actuar inmediatamente.