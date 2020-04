No temas, yo estoy contigo

Por casualidad o causalidad, amigo, hoy me ha llegado la canción de Ben E King, “Stand by me” Y me he dicho:”¿Por qué no prestarle alas a estas palabras? ¿Por qué no echarla a volar?” Entonces, he abierto la jaula, la he sacado al balcón y al ave he dejado escapar. Pero, si ella se posa en tu ventana, no la dejes marchar pues te la mando yo.con todo mi afecto, para ti. Aquí te va:: “Cuando la noche haya llegado y la tierra esté oscura, y la luna sea la única luz que veamos, no, no tendré miedo. Oh, no tendré miedo, mientras tú estés, estés conmigo. Así que cariño, cariño, quédate conmigo, oh, quédate conmigo. Oh, quédate, quédate conmigo. Quédate conmigo. Si el cielo hacia el que levantamos la vista se derrumbara y cayese, o si la montaña se desplomase hacia el mar, yo no lloraría, no lloraría. No, no derramaría una lágrima mientras tú estés, estés conmigo. Así que cariño, cariño, quédate conmigo, oh, quédate conmigo. Oh, quédate, quédate conmigo. Quédate conmigo Siempre que estés en problemas,

¿te quedarás conmigo? Oh, quédate conmigo. Oh, solo quédate, oh, quédate. Quédate conmigo.”