Francisco Rodríguez Tejedor estremece con su novela 'El cazador de la Patagonia'

viernes, 17 de abril de 2020, 14:53 h (CET) El autor realiza una fotografía viva sobre la crudeza del mundo del hampa con un chacal como protagonista Francisco Rodríguez Tejedor lleva desde hace años cargando su equipaje literario a través de diferentes novelas y relatos que le han otorgado el reconocimiento en diversos medios y el galardón de algún que otro premio.

Con El cazador de la Patagonia el escritor se erige como un autor con una literatura diferente que traspasa las páginas para sacudir al lector. La trama de esta novela no era fácil de ensamblar. Sin embargo, Francisco Rodríguez Tejedor resuelve con armonía e inteligencia la vida de Isaac, un sicario que busca venganza tras la muerte de sus abuelos.

"La novela indaga en el corazón de este joven cazador al que le han quitado todo y en las respuestas que él siente que debe implementar en cada momento. La venganza, la sed de justicia y el saberse solo contra unos enemigos muy poderosos , hará que tenga que emplear varios años en convertirse en un profesional del crimen en la mafia argentina".

La persecución que emprende el protagonista para dar caza a aquellos que arremetieron contra el nombre de su familia lo llevará a una transformación interior cruenta y atroz. La vendetta se convierte en el motor único y personal de Isaac a lo largo de la novela, pero también funciona como fuente de energía e impulso su perfil más intimista, sentimental y cercano.

La dualidad, el resarcimiento, la justicia personal, el amor y el sacrificio son algunos de los temas principales que Francisco Rodríguez Tejedor ofrece como pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta novela trepidante.

"Cuando a alguien le quitan lo importante: su familia, su futuro, su honor, y necesita una reparación, resarcirse de ese tremendo daño, pierde el miedo porque, efectivamente, ya no tiene nada que perder. Ese es el estado en que germina la venganza, que necesita de atrevimiento, audacia pero, también, paciencia, frialdad y cálculo".

Con un estilo mordaz, transparente e incisivo, el autor de esta novela transportará al lector a la cara más dura del ser humano. En sus páginas se hallará entre el odio y la venganza, la violencia y la neutralización de cualquier sentimiento; pero también a un paso del amor, de una luz de bondad y emoción.

"Todo hombre lleva en su interior un ángel y un demonio. Querríamos, sin duda, ser ángeles, pero las sacudidas externas que golpean con fiereza a algunos y las internas, en caso de conflictos de origen psicótico, a otros, hacen que haya un porcentaje de individuos donde la parte oscura y derrotada, malvada y turbia de la vida, sea la dominante".

Con un juego bien rematado de caza al enemigo, el escritor y cineasta ahonda en la psicología de la mentes más perversas y le da veracidad a cada uno de sus personajes. Con esto ha logrado cimentar una novela negra como pocas que evocan la imaginación del lector en todas las escenas de acción que se superponen a lo largo de El cazador de la Patagonia.

Francisco Rodriguez tejedor pone en las manos del lector una obra única, diferente a todas luces, que busca colocarlo en una situación extrema en la que no se haya podido ver para sucumbirlo en el fondo de su propia introspección.

