ASPY publica una guía rápida para la reapertura segura de las empresas

Guía informativa para la reanudación de la actividad empresarial. También realiza sesiones online personalizadas para empresas y autónomos ASPY ha elaborado una Guía Informativa de uso rápido para orientar a las empresas sobre las medidas de protección contra el coronavirus que deben tomarse en los espacios de trabajo. La guía, publicada en el este enlace de su página web, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para las empresas que están reanudando su actividad estos días.

La guía rápida es actualizada continuamente, en función de cualquier modificación de la normativa y recomendación de las autoridades. Enumera las medidas preventivas que deben seguir los trabajadores durante el desplazamiento al trabajo, y una vez allí, dentro de cada una de las zonas habituales en todo tipo de centros de trabajo: accesos de entrada y salida, oficinas, zona de producción, almacenes, baños y vestuarios, salas de reuniones, comedor, etc. Además, aclara dudas sobre el uso de mascarillas, guantes de protección y soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos. Se trata de un documento sencillo de 32 páginas de diseño gráfico limpio y redactado con frases cortas y en un tono claro y directo que además aporta la cartelería necesaria para informar adecuadamente a los equipos de las medidas a adoptar.

La guía se divide en 16 apartados que explican cómo actuar en distintas situaciones. Comienza explicando a los trabajadores cómo comportarse en el desplazamiento hasta su trabajo, tanto si lo hacen caminando (recomendado) como si lo hacen en su coche particular o transporte público. Seguidamente explica qué medidas deben adoptarse en las zonas de acceso al centro de trabajo y recepción, y recomienda si es posible escalonar los horarios de los trabajadores para evitar aglomeraciones en estas zonas durante el inicio y final de jornada. Después, continúa con las distintas áreas habitualmente presentes en un gran número de centros: zonas de producción y oficinas, baños y vestuarios, comedores, almacenes, etc. También aconseja sobre las medidas a adoptar en reuniones de trabajo y durante la impartición de cursos de formación a los trabajadores.

Uso de guantes y mascarillas

Tras detallar las medidas aconsejadas en todas estas áreas, la guía añade 4 apartados específicamente pensados para la limpieza y desinfección, el uso de guantes y de mascarillas y las labores de vigilancia de la salud de los trabajadores. El documento explica cómo debe realizarse la limpieza y desinfección de los espacios de trabajo, del mobiliario, maquinaria, teclados y mandos de los equipos, herramientas, etc. y aconseja desechar los EPIS utilizados. En los apartados sobre el uso de guantes y mascarillas la guía da instrucciones para la retirada de los guantes, evitando tocar la zona exterior, y sobre cómo lavarse las manos para minimizar riesgos. También explica las diferencias entre los tipos de mascarillas y la protección que ofrece cada una.

Vigilancia de la salud

En lo que se refiere a la Vigilancia de la Salud, ASPY aconseja a las empresas que faciliten a su servicio de prevención una relación de su personal especialmente sensible al coronavirus, para realizarles una consulta médica personalizada. También recomienda informar al mismo sobre la aparición en la empresa de un posible caso de contagio, con el objeto de realizar un estudio de los posibles contactos que este trabajador haya podido realizar.

Webinars personalizados

Además de hacer pública esta guía de uso general, ASPY realiza sesiones de webinars personalizados diariamente para la orientación específica de las empresas en función de su actividad económica, número de trabajadores, etc. ASPY ofrece estos servicios con información más específica no solo a sus empresas clientes, si no también a todas las compañías que lo soliciten de manera previa a través del siguiente e-mail: sesionescovid@aspyprevencion.com

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Press Corporate Com. presscorporate@presscorporate.com