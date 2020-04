Marketing Mutante explica cómo montar un negocio online en tiempos de pandemia Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 14:34 h (CET) La crisis del COVID-19, además de la salud, se está llevando con ella la economía del país. El confinamiento ha hecho de internet una herramienta fundamental tanto para el ocio como para el trabajo "La red se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas, incluso en el campo de los negocios, donde la posibilidad de trabajar desde casa, con libertad de horarios es, hoy por hoy, el proyecto de muchos emprendedores", explica Rubén de Gracia, CEO de Marketing Mutante, quien sugiere qué pasos se deben seguir para montar un negocio digital.

A diferencia de un negocio tradicional, los costos para comenzar son bastante accesibles lo que lo convierte en el negocio ideal. Sin embargo, antes de ponerse manos a la obra, es fundamental tener en cuenta los siguientes pasos:

- La búsqueda del área ideal

Es necesario tener claro en qué área se va a montar el nuevo negocio online, qué enfoque dar a la empresa y qué necesidades está destinada a cubrir. Tiene que ser un área en la que el emprendedor sepa desenvolverse perfectamente y que le guste. Esto es más importante que la supuesta rentabilidad ya que faltaría el componente de pasión y experiencia.

- La elección de un buen nombre

Elegir el nombre correcto para un negocio online es indispensable. Es la carta de presentación y la manera de identificarse en el mercado y diferenciarse de la competencia. Una buena posibilidad es que el nombre de la empresa sea el mismo que el del dominio online, ya que, de esta forma, será más fácil de encontrar en internet

- La adquisición de más conocimientos

Hay que insistir en la importancia de la formación para poder llevar el negocio al máximo y sacar todo el provecho posible. Los tutoriales de Google y YouTube son una buena herramienta para empezar. Si es necesario, también se puede invertir en cursos útiles para el desarrollo del negocio como publicidad, marketing y ventas.

- La legalización del negocio online

En este punto hay que funcionar igual que con un negocio tradicional. La diferencia más importante es el derecho comercio electrónico. Estas leyes se refieren a una serie de regulaciones de privacidad y propiedad intelectual que en Europa se regula con la RGPD - Reglamento General de Protección de datos.

- La elección de la estructura empresarial

Para registrar el negocio online, hay que decidir si operará como un trabajo autónomo, una compañía de responsabilidad limitada (SL) o una sociedad anónima (SA). El tipo más simple de estructura empresarial es el de autónomo, aunque, los propietarios únicos no tienen protección contra la responsabilidad por las deudas y obligaciones del negocio y mayores gastos fiscales a partir de unos 100.000 euros de facturación anuales.

El amplio abanico de negocios online

Para no lanzarse a ciegas a un negocio online, es vital conocer los principales tipos como el e-commerce o comercio electrónico (proceso de compra y venta de productos a través de vías electrónicas, como aplicaciones móviles e internet). En los últimos años ha aumentado tanto su popularidad que ya compiten con las tiendas físicas. Este método permite comprar a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo sin los gastos de un local tradicional. Es el modelo preferido, aunque necesita un meticuloso estudio del mercado potencial.

Otro de los negocios es el dropshipping (venta online de productos por internet donde el dueño del negocio online no produce ni almacena productos, ni compra por adelantado). El dueño de una tienda dropshipping se encarga únicamente de promover esos productos utilizando el marketing y la publicidad.

La transformación de la era digital ha traído un incalculable número de oportunidades para los emprendedores online, una de ellas es la creación de agencias digitales como las agencias de marketing digital, de video o video marketing, especializadas en redes sociales y de diseño gráfico, entre otras.

La alta demanda en el mercado y la escasez de profesionales cualificados hacen de esta opción una de las mejores para reconvertir a todos esos profesionales que han perdido su trabajo.

Por último, están los infoproductos o productos digitales, como los e-books, cursos online, podcast, aplicaciones móviles, etc y las sesiones online (terapias vía internet) donde se puede aconsejar a los pacientes a través de vídeo llamadas.

Esta modalidad es la más rápida de implementar para todos esos profesionales liberales o del sector salud que han tenido que cerrar momentáneamente sus clínicas y pueden atender a distancia.

Errores a evitar

Como en cualquier otro negocio, hay que evitar cometer ciertos errores que pueden llevar a la quiebra de la empresa como:

- No tener definido un plan de marketing.

- No ser constantes.

- Aparcar el entusiasmo inicial.

- Mantener la fe en el negocio.

- No olvidar la importancia del servicio al cliente.

- Invertir en marketing. El marketing es la gasolina de un negocio digital.

Herramientas necesarias para la creación de un negocio online

Lo principal para montar un negocio online es una página web, sencilla e intuitiva para captar la atención del cliente en menos de cinco segundos. También es necesaria una plataforma digital que sirve como medio de comunicación entre la empresa y el cliente de manera rápida.

Tampoco hay que olvidarse del embudo de ventas, que constituyen los pasos que las personas recorren para convertirse en clientes, y la plataforma de videoconferencia; una de las herramientas con mayor utilidad en la actualidad, que permiten realizar reuniones laborales o clases online. Otra de las necesidades para montar un negocio en la red es la publicidad online. Utilizar plataformas como Instagram o Google supone un coste bajo en relación con otros tipos de publicidad.

Para finalizar, y como suele ser para cualquier emprendimiento, la clave es tener las ganas de iniciar y sobre todo la firmeza de mantenerse y superar cada obstáculo que se vaya presentando en el camino.

Estos negocios online se han convertido en una alternativa a la pérdida de empleos que se han generado con la llegada del COVID-19 y ante la imposibilidad de crear una empresa física. Las ganas de emprender y la firmeza en conseguir objetivos son fundamentales y aunque, evidentemente, no se puede adivinar si el negocio prosperará o no, poniendo en práctica estos consejos y utilizando todos los recursos que están al alcance de la mano aumentan las probabilidades de que el nuevo negocio online prospere y ayude a la recuperación económica del país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Carretillas TR analiza la gestión logística en el sector de la salud durante la pandemia del covid-19 El Girls Only de Giti Tire WS Racing pionero como equipo 100% femenino, ahora también en e-Sports IEBS lanza Digitalízate: una iniciativa para formar a las familias y apoyar al sistema educativo La supervivencia de pymes y autónomos pasa por las disrupciones y la inteligencia colectiva Loro Parque dona frutas de sus fincas ecológicas a la Fundación Canaria José Luis Montesinos