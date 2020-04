Riot Games adquiere Hypixel Studios, empresa desarrolladora del juego de bloques Hytale Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 13:13 h (CET) Hypixel Studios seguirá operando como un estudio independiente mientras aprovechan la experiencia, tecnología y los recursos de Riot Games para apoyarles en el desarrollo de Hytale Riot Games, la empresa desarrolladora conocida principalmente por el título League of Legends, ha completado hoy la adquisición de Hypixel Studios. Fundada en 2018 con el apoyo de varios inversores, entre los que se encontraba Riot Games, Hypixel Studios es la desarrolladora de Hytale, un juego que combina la creatividad de los sandbox con la profundidad de un juego de rol.



La adquisición viene tras el gran anuncio del primer título de Hypixel Studios, Hytale, que consiguió que más de 2.5 millones de personas se apuntaran a su beta y millones de visualizaciones en el tráiler de YouTube. En noviembre, Hypixel Studios anunció que planean que todo el mundo pueda jugar a Hytale en 2021.



“Conocemos al equipo de Hypixel Studios desde hace varios años y, desde el principio, han sido la clase de visionarios que aspiramos a ayudar; un estudio con pasión por conseguir crear una experiencia revolucionaria para los jugadores”, explica Dylan Jadeja, Presidente de Riot Games. “Durante los últimos 18 meses, hemos sido afortunados de asesorar a Hypixel Studios mientras desarrollaban su visión para evolucionar un género que atrae a un gran número de personas alrededor del mundo. Ahora, mientras se preparan para el siguiente paso, estamos emocionados por llevar esta alianza al siguiente nivel con esta adquisición. Estamos deseando servir de apoyo a Hypixel Studios durante el proceso de desarrollo, ayudarles a crecer, y aprender de ellos también”.



“Estamos alucinados con la respuesta de los jugadores por Hytale, y Riot es el partner correcto para ayudarnos a crear un juego a la altura de las expectativas de los jugadores”, destaca Aaron ‘Noxy’ Donaghey, el recientemente nombrado CEO de Hypixel Studios. “Desde nuestras primeras reuniones con Riot mucho antes de su primera inversión, nos encontramos con una empresa que comparte nuestro compromiso por empoderar a los jugadores. A medida que el desarrollo se acelera, nos beneficiaremos de los recursos de Riot, su experiencia y su expertise, mientras mantenemos la independencia operacional que nos ha llevado al éxito que hemos conseguido”.

Esta adquisición representa la extensión de una relación a largo plazo, que da acceso a Hypixel Studios a la experiencia de Riot Games en el desarrollo y el lanzamiento de juegos centrados en la comunidad.





“Nuestro criterio a la hora de invertir es bastante sencillo: buscamos desarrolladores que se esfuercen por mejorar la experiencia de los jugadores”, aclara Brian Cho, Head of Corporate and Business Development en Riot Games. “Cuando invertimos en Hypixel Studios hace dos años, vimos un grupo centrado en los juegos de bloques que estaba convencido de que el género podía servir mejor a la comunidad. Esta adquisición va a provocar que colaboremos más cerca que nunca con Noxy y el equipo de Hypixel, y no podemos esperar a ver cómo evoluciona su trabajo”.



“Riot ha sido un partner muy importante desde el principio y este es un paso natural en nuestra relación”, confiesa Simon Collins-Laflamme, cofundador de Hypixel Studios. “Esto ayudará al estudio a dar otro paso adelante para pasar de ser un equipo de moderadores a desarrolladores profesionales, y permitirá al equipo tener clara nuestra visión de Hytale”.

Hypixel Studios mantendrá su estructura actual además de establecer la oficina de manera permanente en Derry~Londonderry, Northern Ireland. La nueva oficina actuará como una base de funciones administrativas y garantía de calidad. Hypixel Studios está buscando personal para 20 nuevos puestos en estas áreas, y espera un crecimiento mayor a medida que el desarrollo de Hytale progrese.

