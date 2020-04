La empresa MEDSIR se suma a la lucha para combatir el COVID-19 Comunicae

viernes, 17 de abril de 2020, 13:25 h (CET) Una empresa de investigación española prueba un nuevo tratamiento para pacientes hospitalizados por coronavirus MedSIR, una compañía internacional de investigación clínica, creada en España, y con sede en Barcelona y New Jersey, acaba de recibir autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para llevar a cabo el estudio COPÉRNICO (EudraCT: 2020-002260-28 y NCT04335305), en el que evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento para mejorar el pronóstico de pacientes infectados por coronavirus.

En el ensayo clínico propuesto, que inicialmente se llevará a cabo en 6 hospitales españoles, los pacientes con enfermedad COVID-19 serán tratados con un fármaco habitualmente utilizado en el tratamiento del cáncer y se evaluará la mejora de las complicaciones respiratorias. El ensayo se iniciará en España pero se pretende ampliar también en otros países como Italia y Estados Unidos durante las próximas semanas. Las primeras conclusiones del ensayo podrían estar disponibles durante el mes de mayo.

El Dr. Javier Cortés, oncólogo médico y uno de los pioneros de este proyecto, explica: ”En algunos pacientes, hay un momento en el proceso de infección por este virus en los que los linfocitos –células inmunitarias encargadas de eliminarlos– están exhaustos, agotados y su actividad frente a la enfermedad queda bruscamente frenada. El objetivo de este estudio es bloquear esos frenos para que los linfocitos continúen luchando contra la infección.”

“El conocimiento de la inmunoterapia en cáncer puede ayudarnos a explotar estas estrategias terapéuticas, basadas en potenciar la respuesta inmune, en pacientes con infecciones virales en situación de gravedad. Nuestra hipótesis de trabajo es mejorar el estado clínico de pacientes con infección severa por COVID-19, impactando sobre la actividad de PD-1”, indica el Dr. Antonio Llombart, otro de los investigadores que lideran este proyecto.

Si los resultados del estudio COPÉRNICO son positivos, podrían definir un nuevo tratamiento contra el COVID-19. “Desde MedSIR estamos trabajando en otros proyectos innovadores que puedan ayudar a poner fin a la gravedad de esta pandemia”, concluye el Dr. Cortés.

La empresa asumirá una parte muy importante de los costes del estudio, pero está buscando financiación adicional para poderlo llevar a cabo con otras ayudas. Por ejemplo, ha lanzado una plataforma para recaudar fondos: https://www.medsir.org/covid19-copernico-trialdonation

MedSIR nació hace 8 años con la misión de transformar el modelo de investigación clínica. “Hoy en día, el conocimiento científico es globalizado y el talento ya no entiende de fronteras, patologías o compartimentos estancos competitivos. El valor científico de las ideas evoluciona de manera transversal, con enfoque colaborativo y orientado al beneficio de los pacientes que esperan respuestas a diario. MedSIR es un claro ejemplo de este nuevo modelo de investigación. Por eso, una empresa dedicada a investigación oncológica es capaz de ser ágil e idear estudios que ahora mismo la sociedad necesita con urgencia” explica María Campos, consejera delegada de la compañía.

