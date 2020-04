Día 33 ​El tiempo: Nubes de evaluación dispersa encima del ministerio de educación Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de abril de 2020, 13:49 h (CET) Actualidad: El portal de transparencia pasa a ser opaco.



Economía: Conectamos con deportes.



Nacional: El CIS dice que no se lo tengamos en cuenta, que es un mandado



El tiempo: Nubes de evaluación dispersa encima del ministerio de educación.



Deportes: Mariano Rajoy sale a pasear. El próximo Tour de Francia se correrá en bicicleta estática hasta que a alguien se le ocurra una idea mejor.



Ciencia: El hecho que todos los políticos se salten la cuarentena, parece indicar que la inmunidad no se limita a ser parlamentaria.

