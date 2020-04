Altrient explica: ¿Cómo afecta la primavera a la piel, pelo y uñas? Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 16:18 h (CET) El confinamiento por el Coronavirus y la transición a la nueva estación, traen consigo muchos cambios que se reflejan en la apariencia. La piel, el pelo y las uñas son los primeros en notar las consecuencias, así que por qué no aprovechar estos días en casa para prepararse y prevenir las alteraciones pasajeras de esta estación antes de volver a la realidad. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal, explica cómo. www.altrient.com/es/ A continuación se presentan 9 consejos para no sufrir las consecuencias del cambio de estación:

Para prevenir la caída del cabello en primavera y darle un aspecto más saludable, se recomiendan masajes en el cuero cabelludo, haciendo movimientos rotatorios con las yemas de los dedos. Esto favorece una correcta circulación sanguinea en la zona, además de ser relajante.

La fuerza y la elasticidad de la piel, del cabello y de las uñas dependen de la acción combinada de vitaminas del complejo B y C. La vitamina C es un factor esencial en la producción de colágeno.

Es necesaria una ingesta adecuada de agua para mantener una correcta hidratación y vitamina C, este nutriente protege hábilmente las células de la piel de los efectos nocivos de la luz ultravioleta y ayuda a la reparación y renovación de las células de la piel.

Para cuidar la piel es necesaria hidratación cutánea y protección solar. Incluso dentro de casa es necesaria la protección solar.

Para mantener una piel saludable, es recomendable exfoliar el rostro una o dos veces por semana, después utiliza un gel limpiador o jabón para quitar cualquier residuo y si es posible utiliza un tónico para limpiar en profundidad la piel.

Una dosis diaria de glutatión da brillo e ilumina la piel, reduce la producción de melanina, mejorando notablemente su apariencia.

Es importante no lavarse el cabello tan a menudo para no bloquear el folículo piloso, ni secarlo muy fuerte para evitar roturas capilares.

Si los estragos del invierno también han dejado huella en las uñas de manos y pies, es importante abordar su recuperación, devolviendo la hidratación y nutrición perdidas. Una combinación de vitamina b y c, puede ayudar a fortalecer las uñas.

Existen productos especiales para cejas y pestañas, si no se tiene ninguno, se puede recurrir a un clásico, la vaselina. Se debe realizar una limpieza profunda del área y aplicarla en cejas y pestañas antes de dormir.

A continuación, BAZAR TOP de Altrient, suplementos liposomales para prevenir:

De venta en: Abudance and Health

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo. PVP 47,99 euros/caja

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio. PVP 86,39 euros/caja

Altrient Vitamina B: las vitaminas b2 y b12 contribuyen a un metabolismo energético normal y al mantenimiento de una visión y una piel normales. La vitamina b2 contribuye a combatir el cansancio y la fatiga, al normal funcionamiento del sistema nervioso y a la protección de las células contra el estrés oxidativo. PVP 59,39 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

Seguir en:

Facebook: @AltrientEspana

Instagram: @altrient_espana

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.