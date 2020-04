Emma R. V. presenta una novela distópica con una fuerte carga psicológica: 'Dark clouds' Comunicae

jueves, 16 de abril de 2020, 14:21 h (CET) Con el COVID-19 acaparando prácticamente toda la realidad del mundo actual, 'Dark clouds' se presenta como una oportunidad para reflexionar acerca de los peligros que pueden acuciar a la sociedad y los límites que esta tiene para poder enfrentarlos La zaragozana Emma R. V. comenzó a componer la historia que acaba de publicar, Dark clouds (Editorial Tregolam) hace algunos años, cuando recién estudiaba Filosofía. La obra, que ha visto la luz hace apenas unos meses bajo el sello de la editorial Tregolam, es la primera de lo que, según comenta su autora, será una trilogía.

"El objetivo del libro es, efectivamente, hacer que el lector, reprograme sus creencias, sus ideas y, en general, su mentalidad".

La novela coloca al lector, de la mano de sus protagonistas, en un mundo sumido en el caos absoluto ocasionado por circunstancias climatológicas inesperadas y terribles. En este sentido, tanto los espacios en los que se desarrolla la acción como la profundidad psicológica de los personajes marcan inevitablemente el trascurso de los acontecimientos y el devenir de sus vidas.

"Dark Clouds es un libro de ciencia ficción en el cual, la trama se desarrolla en un mundo distópico pero que, a la vez, la historia contiene elementos reales así como los personajes representan actitudes y mentalidades que podríamos asimilar con la vida real".

España (en concreto, Madrid) y Australia constituyen los lugares en los que se desarrollan las escenas, específicamente en sus estaciones de transporte y, en algunas ocasiones, en sus calles. La desolación, la incertidumbre, la catástrofe más absoluta lo invade todo y lo llena de peligros frente a los que no hay más opción que intentar sobrevivir. ¿Qué pasaría si hasta los lugares en los que uno se siente a salvo se llenan de adversidad? ¿Serían suficiente los valores éticos individuales para seguir a flote?

"En mi opinión, la clave está en ser lo más realista posible, dentro de las posibilidades de la trama y el género del libro".

Sofía, Jayden, Andrea, Nathifa y Jake son los protagonistas de esta historia, los cuales quizá tengan que dejar de lado su concepción individual de la vida para salvarse en el mundo en el que viven. Las dificultades a las que se enfrentan harán tambalear los cimientos de su idiosincrasia y de su moral.

"En la historia se deja ver el lado oscuro, negativo y tóxico que suele aflorar en general, en las personas, cuando se ven sometidas a situaciones de estrés bastante intensas, o situaciones radicales. De hecho, esto mismo podríamos compararlo a los acontecimientos que hemos estado viviendo actualmente".

La joven Emma R. V. demuestra con esta obra una madurez asombrosa, tanto en el trato de la trama como en su cuidado máximo del estilo narrativo. En este sentido, cultiva una escritura que maneja la técnica del diálogo, el tempo, la tensión argumental y la profundidad discursiva, sin desatender el miramiento por el lenguaje.

La primera novela de la escritora se establece como un libro que destapa las miserias del ser humano a nivel individual en contraposición con el mantra "la unión hace la fuerza".

La tensión descrita entres sus páginas secuestra la atención del lector y lo incita a continuar con una historia que va in crescendo a lo largo de la trama gracias a los recursos utilizados llenos de acción y dinamismo.

Dark clouds es una de esas obras medidas, que respetan la esencia literaria de todo buen escritor y piensan con valentía en el lector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Geomarketing, consultable online desarrollado por inAtlas TALIO ofrece su planT, un webinar gratuito sobre Teleformación, Teletrabajo y Telerelaciones Motivos de peso para cambiar un frigorífico viejo por nevera.net Real Estate, confinamiento y digitalización: poder efectuar transacciones 100% online y sin obstáculos Nuevo Grupo Horeca formado por seis empresas de prestigio