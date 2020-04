​Las principales funciones de un cerrajero Si quieres hacer reformas o simplemente sustituir cerraduras viejas por unas nuevas y actualizadas, lo mejor será buscar a un cerrajero en Madrid que haga todo eso por ti Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de abril de 2020, 15:39 h (CET) Mantener la seguridad de nuestro entorno, es decir, del hogar, establecimiento comercial, local u oficina, es una misión que debemos cumplir a diario. Haremos lo que sea por blindar nuestras propiedades, por ello, invertir en cerraduras y contar con los mejores servicios de cerrajería es la norma a seguir.



Por lo general, cuando nos toca elegir cerraduras, lo hacemos basándonos en su apariencia, sin percatarnos de detalles mucho más técnicos y que deben proceder de la experiencia de profesionales. Por eso, acudir a los servicios de cerrajeros en Madrid especializados en el sector, será lo más acertado en cuanto a prevención, a la toma de las mejores decisiones referidas al tipo de cerraduras a escoger, así como también será preciso contar con ellos para cualquier emergencia que pueda presentarse.



Olvidar las llaves en casa, no poder entrar al coche porque hemos dejado las llaves puestas en el arranque o no poder entrar a tu negocio, son situaciones que se presentan a menudo, más de lo que puedes imaginar. Y es precisamente en esos momentos cuando los servicios de cerrajería son indispensables.



En tal sentido, mencionamos a continuación las principales funciones que un cerrajero profesional debe cumplir por completo para catalogar su servicio como uno de calidad y completo.



Instalación de cerraduras Estos profesionales de la cerrajería están formados para instalar cerraduras de todo tipo, en cualquier localidad de Madrid. Es posible que muchos piensen que ésta es una tarea fácil, pero la verdad es que se necesita de manos expertas para estar seguros de que la cerradura está correctamente instalada y así, evitar daños posteriores o la pérdida de dicha inversión.



Pueden colocar cerraduras, tanto en puertas como en ventanas, así como también en otro tipo de instalaciones como armarios y cajas fuertes. Para ello, tienen la capacidad de fabricar cerraduras especiales que son difíciles de forzar y adaptadas a todos los niveles de exigencia y seguridad.



Corte y duplicado de llaves Éste es otro de los servicios especializados que una empresa de cerrajería en Madrid brinda a sus clientes. Hacer una copia de una llave original permite que pueda actuar en caso necesario como una de repuesto y puede sacarnos de apuros en momentos cruciales. También son necesarias para la comodidad, ya que es muy común que varias personas necesiten tener acceso a un mismo lugar.



Cuando compramos una cerradura, por lo general trae 3 llaves, y si son varias personas en casa que entran y salen en diferentes momentos, esta cantidad no será suficiente, por lo que tener una o más llaves extras solucionará el problema. En casos en los que se pierde una llave, tener una copia a mano siempre será mejor que tener que romper la cerradura.



Mantenimiento Solemos olvidarnos de la importancia que tiene hacer el oportuno mantenimiento a las cerraduras de nuestro hogar o negocio. Los cerrajeros no solo las instalan, sino que también pueden reparar aquellas que estén estropeadas.



Todas las cerraduras sufren un desgaste natural, pueden oxidarse o sencillamente romperse con el tiempo. Esto trae como consecuencia algunos problemas molestos como la dificultad para abrir y cerrar una puerta, chillidos o, en el peor de los casos, que nuestra seguridad quede vulnerable sin darnos cuenta.



Hacer el debido mantenimiento a las cerraduras, no solo nos librará de tales inconvenientes, sino que también se traducirá en la protección de la inversión realizada, ya que la vida útil de estos sistemas será superior.



Retirada de cerraduras Si quieres hacer reformas o simplemente sustituir cerraduras viejas por unas nuevas y actualizadas, lo mejor será buscar a un cerrajero en Madrid que haga todo eso por ti. Estos especialistas tienen la habilidad de retirarlas sin causar ningún daño a tus puertas o ventanas, una ventaja que sin duda alguna, tenemos que aprovechar.



La conclusión de todo lo expuesto es que cada lugar, bien sea una vivienda o local comercial, necesitará de los servicios de un cerrajero Madrid de un momento a otro. Mucho más si se trata de una emergencia porque ellos están dispuestos siempre a acudir en nuestro auxilio, durante las 24 horas del día, en cualquier día del año.

