​Videntes por teléfono ¿Un mercado en auge?

Estamos viviendo un momento de recesión económica. La emergencia sanitaria del coronavirus ha pausado todos los sectores sociales y, ahora, parece que el mundo se ha quedado en pausa. Sin embargo, estando todos confinados, hay algo que podemos seguir haciendo: hablar por teléfono.



Los servicios telefónicos con uno de los más beneficiados de esta crisis, al igual que los negocios por Internet. Y, dentro de ellos, hay uno que destaca por encima de todos: las consultas de videntes por teléfono. Este sector se ha revitalizado durante estos momentos tan difíciles en los que va muy bien tener a alguien con quien hablar.



El auge de las videntes por teléfono durante el confinamiento

El COVID19 nos ha hecho parar. Frenar nuestro ritmo de vida y quedarnos en casa. ¿Y qué podemos hacer encerrados en nuestros hogares? Navegar por Internet y hablar por teléfono. Estas dos vías son las más utilizadas para poder estar en contacto con el mundo exterior y que el confinamiento sea más llevadero.



Las videntes por teléfono están viviendo un momento de esplendor. Muchas personas contactan con estas profesionales para pedir consejo, conocer qué les depara el futuro y hablar con alguien que tenga un don especial que les ayude a superar este duro momento. Encontrar una buena vidente por teléfono no es tarea fácil y menos hoy en día en el que hay miles de webs y personas que se presentan como tales.



Si tú te encuentras en una situación delicada y necesitas el apoyo de una profesional de la videncia y del esoterismo, aquí te damos algunos indicadores que te ayudarán a saber si estás en contacto con una vidente auténtica:



-No te avasalla a preguntas: una buena vidente no necesitará hacerte demasiadas preguntas para saber realmente lo que te preocupa. Estas profesionales tienen un don natural y de nacimiento gracias al cual pueden percibir sensaciones y mensajes que otras personas no pueden captar.



-Respuestas directas y claras: también es fácil saber si estás hablando con una vidente de verdad porque pueden ofrecerte respuestas directas. No se van por las ramas ni te darán respuestas vagas sino que se centrarán en darte la solución que andabas buscando e, incluso, pueden llegar a darte fechas.



-No se va por las ramas: ten en cuenta que una vidente de verdad lo que quiere es ayudarte y, por ello, no empezará a sacarte temas y más temas sino que se centrará en lo verdaderamente importante. Su objetivo no es alargar la llamada sino que brindarte la ayuda que necesitas así que será directa en el tema a tratar sin perder el tiempo en otros asuntos.



