Vehículos en cuarentena: cómo cuidar del coche durante el confinamiento

Desde que comenzó el estado de alarma para contener la propagación del coronavirus hace justo un mes, el 16 de marzo, son muchos los vehículos que, como la población, han quedado en cuarentena. Y es que, más allá de aquellos que ofrecen servicios esenciales, la mayoría del parque automovilístico permanece totalmente parado sufriendo el desgaste de esta inactividad a la vista de los datos que ofrece DGT con caídas de tráfico de hasta el 70%. Por ello desde Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo, se ha elaborado una serie de consejos para cuidar del coche durante el tiempo que dure el confinamiento:



Arrancar el vehículo cada semana: La batería es una de las piezas del automóvil que más sufre la inactividad. De hecho, si no estaba al 100% se podría descargar en apenas 15 días si no se activa. Para evitar que se resienta por permanecer tanto tiempo sin encenderse, lo mejor es arrancar el vehículo cada 5 o 6 días, durante más o menos 15 minutos cada vez. Eso sí, debemos procurar no hacerlo en espacios cerrados para prevenirnos de la acumulación de humo.



Evitar que los neumáticos se deformen y pierdan mucho aire: Para el cuidado de los neumáticos lo ideal es mover el vehículo para que el peso del coche no recaiga todo el rato en la misma zona. Con unos centímetros es suficiente para evitar que los neumáticos se deformen. Además, la presión no debe estar muy baja, pues esto contribuiría a posibles deformaciones. Algunos vehículos van equipados con un pequeño compresor, lo que es una buena forma de mantenerlos a presión. Y, por supuesto, una vez termine el confinamiento, lo recomendable es acudir a un taller especializado donde pongan los neumáticos a la presión adecuada, utilizando manómetros profesionales.



Comprobar el estado de los líquidos: Un coche parado mucho tiempo puede acabar perdiendo líquidos. Estos se pueden evaporar con el tiempo o simplemente filtrarse si el circuito tiene alguna pequeña fuga. Por ello, una vez se vuelva a la normalidad y se utilice de nuevo el coche, es recomendable revisar el nivel del líquido de frenos, del refrigerante, del líquido del limpiaparabrisas y del aceite. Además, este último puede haber perdido cualidades por la falta de uso, y acumulación de humedad.



Revisar los componentes: De no utilizar el coche algunos de los componentes pueden haberse visto afectados, como puede ser alguna manguera o junta que se haya resecado. Por otro lado, si el freno de mano está puesto hay que asegurarse de que no se ha destensado o que no se haya quedado bloqueado. También hay que revisar los discos de frenos, los cuales podrían presentar óxido. Este con el uso y tras varias frenadas debería irse. Respecto al tubo de escape, podría presentar óxido y si se percibe cualquier sonido diferente, conviene revisarlo en el taller especializado.



Cubrir el coche si está al aire libre: Si no podemos tener el coche en un garaje cubierto y debe pasar los días de cuarentena a la intemperie, es recomendable proteger la pintura del sol, pero sobre todo de los excrementos de pájaro, muy corrosivos. Por ello, lo mejor es cubrir el coche con una lona, pero también se puede limpiar regularmente para asegurarnos de que la pintura del vehículo siga intacta.



Sin duda, cuando el periodo de confinamiento termine, los coches que también han sufrido la cuarentena notarán las consecuencias, sobre todo si no se ha procurado mantenerlos en el mejor estado posible mientras estaban parados, lo que aumentará el riesgo en las carreteras. Por ello, Euromaster ofrecerá revisiones gratuitas de seguridad para comprobar el estado de los vehículos tras el parón comprobando los 12 puntos críticos del coche a través de su solución MasterCheck.