Nominalia recauda 10.000€ para la iniciativa #yomecorono

jueves, 16 de abril de 2020, 10:02 h (CET) La compañia de alojamiento web lanzó una campaña el 2 de abril para el registro de dominios, email y espacio web a 5€ para recaudar fondos destinados a la lucha contra la COVID-19 que ha tenido una gran recepción, tanto entre sus clientes como con no clientes. Se trata de una de las iniciativas que Nominalia ha puesto en marcha estos días y ha conseguido recaudar 9.360€ que ha redondeado hasta los 10.000€ al hacer la donación. Con esta aportación, la iniciativa supera ya los 2.000.000€ recaudados Son muchas las empresas de diferentes sectores que en estos días hacen lo que está en sus manos para ayudar a mejorar la situación; muchas incluso están modificando su cadena de producción para fabricar mascarillas o bien otros elementos que son necesarios en este momento. Otras, empresas y autónomos, ven con preocupación su futuro. Sin embargo, ciertos sectores económicos notan menos el impacto, o incluso en algunos casos, como el comercio online ven su demanda incrementada.

Nominalia, una empresa de alojamiento web y registro de dominios puso a sus equipos a trabajar en buscar ideas sobre cómo ayudar. Desde el primer momento, se puso en contacto con la Fundación Lucha Contra el Sida (FLS) para ofrecerles el alojamiento gratuito en un servidor, gestionado por empleados voluntarios, para que www.yomecorono.com estuviera activa y lista para responder a las miles de conexiones que recibe diariamente, e invitó a sus clientes a realizar donativos desde su web. El pasado 2 de abril lanzaron una campaña de registro de dominios por 5€ comprometiéndose a donar los fondos a esta iniciativa; esta campaña finalizó el pasado lunes día 13 de abril y se consiguieron recaudar 9.360€. Finalmente la donación ha sido de 10.000€ que han sido ya transferidos a la FLS.

En palabras de David Costa, director de Nominalia: “Ahora más que nunca es importante que las empresas respondan. En primer lugar, garantizando la seguridad de sus trabajadores, cosa que para nosotros fue bastante sencillo al tener ya un sistema de trabajo remoto implantado. Pero, además, creo que aquellas empresas que notan menos el golpe deben ayudar en lo que puedan. En nuestro caso, intentamos facilitar la situación a nuestros clientes que nos contactan porque tienen problemas con la renovación de sus servicios para que no dejen de estar en internet, ofrecemos formación gratuita para crear una web o una tienda online, damos apoyo a distintas iniciativas, como #yomecorono y estamos preparando otras acciones para ayudar a autónomos y micropymes, que son los que peor lo están pasando."

