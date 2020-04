Divorcio express: cómo divorciarse de forma rápida y barata, por Divorcionetas.com Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 17:06 h (CET) El coste no tiene por qué ser un impedimento a la hora de decidir acabar con un matrimonio. Abogados Cebrián, abogados de divorcio en Madrid, desvelan las claves de esta rápida y económica opción de divorcio A pesar de que el número de divorcios en España se mantiene a la baja, en 2019 las demandas de separación o divorcio rondaron las 110 mil, una cifra bastante significativa, tras la que se esconden muchas historias y que no es una situación agradable.

Hasta hace unos años, muchas parejas trataban de aguantar en una situación incómoda porque no tenían dinero para divorciarse, además de que los plazos hasta la disolución del matrimonio eran algo extensos. Pero gracias a la llegada del divorcio express se hicieron más asequibles, y una innovadora manera de anunciar esta posibilidad se ha hecho un hueco entre quienes se lo están planteando.

Mutuo acuerdo, la clave de todo

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy es posible divorciarse en apenas 24 horas. Eso sí, para que esto sea así es importante que ambos cónyuges estén de acuerdo en que quieren romper su vínculo, ya que la fórmula del divorcio express se ha creado para simplificar el proceso solo en estos casos.

Haya o no hijos de por medio, los abogados de divorcios rápidos se encargan de que todo se tramite con agilidad y eficacia, buscando siempre la cordialidad y que todo se haga en condiciones de igualdad y respeto. Además de un precio asequible.

Las divorcionetas, posibilitan el divorcio a precio económico

Hace unos cuantos años, un bufete de abogados decidió darle un nuevo empuje a la posibilidad de divorciarse con las ya conocidas como divorcionetas. Vehículos en los que se anuncia que por un precio de 150 € cada uno se puede tramitar todo, y que se pueden ver aparcadas en la calle anunciando este servicio.

Los responsables de esta iniciativa aseguran que no animan a nadie a divorciarse, sino que buscan facilitar el proceso a quienes estén de acuerdo en no seguir con su matrimonio. Todo con la atención de un equipo de abogados profesionales especializados en derecho de familia.

Además, el precio de todos los trámites es asequible para todos los bolsillos, algo muy a destacar en un campo como el legal, que siempre se ha considerado bastante costoso. De hecho, en muchas ocasiones este ha sido el único factor que ha impedido que un matrimonio se divorcie. Hoy, gracias a la llegada del divorcio express y a iniciativas tan llamativas como esta, quien lo desee tiene a su alcance la posibilidad de divorciarse de forma rápida y barata.

La democratización de un trámite y un derecho

Esta manera de obtener el divorcio está pensada para quienes tienen claro que su matrimonio ha llegado a un punto de inflexión, y que están de acuerdo que seguir con sus vidas por separado. Un derecho amparado por la ley que hoy es mucho más sencillo que hace algunos años.

En la web divorcionetas.com se puede encontrar toda la información relacionada con el divorcio express, como el coste o los requisitos para acceder a esta fórmula.

Divorcios después de la pandemia por Coronavirus

Dicen los expertos que en España va a ocurrir algo similar a lo que ha ocurrido en China, país en el que como es de común conocimiento se sufrió y superó en primer lugar la epidemia de COVID19 derivada del confinamiento y la convivencia familiar forzosa.

España ya es un país con tendencia divorcista en la que más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Por ello es más importante que nunca la mediación para que de ser cierto que después de la curva del coronavirus se produzca la curva del divorcio, que sean reconducidos de mutuo acuerdo pues es la mejor opción para todas las familias que desgraciadamente necesitan divorciarse.

Además, de mutuo acuerdo el precio será más económico, el tiempo de tramitación más rápido, pero sobre todo existirá menor conflicto para los cónyuges y la repercusión en los hijos comunes, que son la prioridad en los casos de matrimonios con hijos, son menores.

Por ello los expertos están recomendado tratar de potenciar la capacidad de entendimiento ya sea para evitar el divorcio o para el caso de ser necesario, que se pueda gestionar de una manera amistosa.

Saturación de los Juzgados de familia después de la pandemia

Uno de los efectos derivados de la pandemia de COVID19 es la paralización de los Juzgados en la mayoría de las materias durante la aplicación del estado de alarma, pues sólo se pueden gestionar actuaciones judiciales urgentes o imprescindibles durante la cuarentena.

Esto va a suponer un tapón judicial que previsiblemente provocará que todas las ramas del derecho tengan en duro efecto de bloqueo en cada proceso.

Si en derecho de familia se une el parón y por tanto acumulación de procesos, a la saturación general ordinaria que ya venía acumulando y el incremento de peticiones de separación y divorcio, se espera una saturación del sistema judicial, la más grande de la historia democrática.

Por ello en cada familia se debe de tratar de reconducir las controversias para que de tener que tramitar un divorcio se pueda evitar la vía contenciosa, pues salvar la tramitación de un juicio y gestionarlo de mutuo acuerdo ayudará a destaponar el sistema judicial y sobre todo beneficiará a los cónyuges y a sus seres queridos.

Las recomendaciones de profesionales dejan claro que, ahora más que nunca, se debe permanecer unidos y de necesitar separarse, intentar conciliar un convenio regulador de mutuo acuerdo con profesionales expertos en mediación familiar que puedan ayudar a las personas individualizadamente.

