El sector de la automoción pronostica un descenso del 90% en las matriculaciones de vehículos

miércoles, 15 de abril de 2020, 16:41 h (CET) Los datos adelantados por Faconauto y otras asociaciones del sector del automóvil no son nada esperanzadores: las matriculaciones diarias de abril bajan al 90%. Y no se habla de un sector cualquiera, ya que aporta más de un 10% del PIB en España y un 9% de los empleados. Es por ello que distintas asociaciones del sector reclaman al Gobierno un plan de choque nacional Los datos proporcionados por Faconauto (asociación de concesionarios), que señalan que en marzo las matriculaciones de vehículos descendieron un 69% respecto al mismo mes de año anterior, y los de AER (asociación de renting de vehículos), con una caída del 66,89%, solo son un anticipo de los que está por venir.

El sector de la automoción en su conjunto calcula que el cierre total de puntos de venta y prácticamente total de talleres, además de las cadenas de producción, ha supuesto que al menos 350.000 empleados se encuentren actualmente en situación de ERTE. Es por ello que han emitido un comunicado firmado por más de 15 asociaciones en las que reclama al Gobierno un plan de choque nacional de apoyo al sector, ante una recuperación que esperan lenta.

Ventas, alquiler y renting, afectados en distintos grados

Todas las formas de acceso a vehículos se están viendo afectadas y sufrirán dicha recuperación prolongada en el tiempo. Preocupa en el especial dentro del sector la salida de la crisis para las agencias alquiler de vehículos por días, dada su estrecha relación con el turismo. Una campaña de verano con una magnitud menor que a la de otras temporadas provocará un fuerte descenso de la demanda de vehículos de alquiler.

La venta y acceso mediante renting de coches para particulares no son ajenos a la crisis. Durante el mes de abril ya se aprecian descensos en las matriculaciones diarias del 90%, que podrían ir incluso a más una vez se hayan matriculado todos aquellos vehículos cuya contratación o pedido se realizó antes del inicio del estado de alarma.

El sector se envuelve en una incertidumbre, ya que no es de esperar que una vez dejado atrás el confinamiento la economía recupere su tono anterior. El mayor desempleo y descenso de ingresos de los hogares hará que los usuarios centren sus gastos en productos y servicios imprescindibles.

"El renting de vehículos también se va a haber afectado durante los próximos meses debido a la incertidumbre laboral que vive la sociedad española. No obstante, esperamos que la recuperación sea más rápida que en la venta de automóviles, gracias a la facilidad de acceder a este tipo de servicios sin necesidad de descapitalizarse, algo fundamental en estos momentos tanto para particulares como profesionales”, señala Arturo Alvarez, Cofundador de Renting Finders.

