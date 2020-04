Fronius lanza Selectiva 4.0, una nueva generación de cargadores de batería Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 16:57 h (CET) Fronius lanza al mercado una nueva generación de cargadores de batería de tracción en Intralogística: la familia Selectiva 4.0. Estos cargadores ofrecen funciones inteligentes y el método de carga más suave y de menor consumo para baterías de plomo-ácido, y permiten una interconexión inteligente. Con ellos, los operadores de vehículos industriales estarán preparados para cualquier desafío actual y futuro, y ahorrarán en costes de funcionamiento, electricidad y CO2 La familia de productos Selectiva incluye varios modelos en los rangos de potencia 2, 3, 8, 16, 18 y 30 kilovatios. Los usuarios pueden cargar baterías de tracción con tensiones de salida de 12 a 80 voltios. Una de sus mayores ventajas es el alto grado de flexibilidad: los dispositivos no solo tienen curvas características para todas las baterías comunes de plomo-ácido, plomo-cristal, CSM y gel, sino que también cargan baterías con diferentes tensiones. Esto simplifica el proceso de carga y ayuda a los operadores de vehículos industriales a ahorrar costes. "Con esta nueva generación de dispositivos, respondemos aún mejor a las necesidades de nuestros clientes, teniendo en cuenta importantes tendencias como la interconexión, la optimización de costes o sistemas de tracción alternativos", subraya Patrick Gojer, Director Global de Fronius Perfect Charging. Esto incluye nuevas funciones del producto, como la opción "Power Charging", que mejora significativamente la carga rápida e intermedia de las baterías de plomo o la opción "Cold Logistics", que aumenta el rendimiento de las baterías en temperaturas frías calentándolas con una mayor cantidad de energía al comienzo del proceso de carga.

Durante el desarrollo de los cargadores de batería, nunca se dejó de pensar en su futuro. "Es importante para nosotros que nuestros clientes aprovechen su inversión tanto hoy como en los próximos años", explica Patrick Gojer. Entre otras cosas, los dispositivos Selectiva destacan por su larga vida útil. Esto permite a Fronius ofrecer una garantía total de cinco años. "Fronius mantiene así su promesa a futuro, desarrollando cargadores preparados para su uso en un entorno de producción y logística interconectado digitalmente", comenta Patrick Gojer.

Selectiva 4.0 destaca además por su sostenibilidad: "Cada proceso de carga está perfectamente adaptado a las exigencias de las baterías, por lo que la carga es suave y no se producen sobrecalentamientos. Esto permite que el consumo de energía se reduzca hasta un 30 por ciento en comparación con otras tecnologías, y las emisiones de CO2 también disminuyen significativamente gracias a la tecnología de carga de bajo consumo", afirma Patrick Gojer.

Una amplia gama de funciones y soluciones para aplicaciones especiales completan el atractivo paquete. Los dispositivos Selectiva forman parte de un concepto de solución integral para el cliente que incluye servicio, asesoramiento y componentes del sistema. Fronius ayuda a los usuarios a integrar su solución sostenible y eficiente para la carga de baterías y, por lo tanto, contribuye a optimizar los costes de funcionamiento de los vehículos industriales eléctricos a largo plazo.

