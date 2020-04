​Cómo ahorrar al pedir un préstamo

Todos intentamos ahorrar en la mayoría de compras que hacemos. Cuando adquirimos un bien, ya sea en el supermercado o un coche, tendemos a comparar precios. Aunque no seamos de los que siempre adquieren lo más barato, es lo más normal hacer un balance de calidad precio. En cambio, cuando hablamos de préstamos, por algún motivo, no solemos ser tan cuidadosos.



¿Por qué cuando compramos fruta comparamos precios, pero al adquirir una deuda, no? El motivo es sencillo. Por un lado, mentalmente no tenemos la sensación de estar “comprando” nada al pedir un préstamo. Fíjate que nunca verás la palabra “comprar” cuando pides un préstamo. Además, al recibir dinero, nuestro cerebro no lo encadena con gastar dinero. No obstante, un préstamo es un servicio como cualquier otro.



También, por supuesto, no solemos hacerlo por costumbre y tradición. Hasta no hace mucho, pedir un crédito se limitaba a acudir a la oficina bancaria de nuestro banco de toda la vida, ya que pedir un préstamo fuera de nuestro banco habitual era una práctica muy escasa. Pero hoy en día con internet y los créditos online, la oferta es mucho más amplia y sin salir de casa.



Ahorrar fijándote en la TAE

Si lo que buscas es conseguir un préstamos personales baratos, lo primero que debes saber es qué baremos has de seguir para conocer realmente lo que acabarás pagando al pedir un crédito. Y, por decirlo de alguna manera, el índice que mejor nos marcará siempre el precio del crédito es la TAE, o Tasa Anual Equivalente.



LA TAE o Tasa Annual Equivalente es un índice en el que se suman todas las comisiones asociadas al préstamo que pagarías, en función al dinero total solicitado, en un plazo de un año. Es decir, que si pido 1000€ a devolver en 1 año y tengo un TAE del 1%, acabaré pagando 10 euros en comisiones.



Esto quiere decir pues que los préstamos, siempre, acabarán siendo más baratos cuanto antes lo pagues. Normalmente las financieras suelen imponer TAE’s más altos cuanto menos dura el préstamo para compensar pérdidas, pero puedes aprovecharte de créditos con una TAE fija independientemente del importe.



Amortiza cuando puedas

También, aunque contrates tu préstamo a un determinado tiempo, la mayoría de créditos permiten cancelar la deuda total o parcialmente, a veces con intereses. Si dispones de un ingreso extra, es interesante que canceles más deuda de la que te tocaría mensualmente.



Por ejemplo, si un mes puedes pagar 200€ en vez de los 100€, deberías pagar el doble. De esta manera puedes ahorrarte una mensualidad, y poco a poco ésto se traducirá en ahorrar intereses. No obstante, piensa que si al amortizar tu deuda decides disminuir el importe de la cuota en vez de reducir el número de las mismas, puede no ser tan buena idea, ya que puedes acabar pagando hasta más intereses.



Calcula también los intereses que se te puedan aplicar. No suelen ser excesivos y generalmente siempre sale a cuentas cancelar la deuda para pagar el restante de golpe, pero no dejes de calcular cuánto acabarás pafando.



No te dejes engañar

Muchas financieras pueden usar técnicas de márketing agresivo que nos intentarán seducir y engañar. Por ejemplo, muchas financieras pueden estar usando el TIN (Tipo de Interés Nominal) en vez de la TAE como referencia de sus comisiones.



El problema es que el TIN simplemente refleja el porcentaje de las comisiones mensuales. Pero existen otro tipo de gastos asociados, como las famosas comisiones de apertura o estudio, que se omiten. Por lo cual, pueden haber préstamos con un TIN del 10% pero con el TAE sumado pueden duplicar o más dicho precio, ya que este tipo de comisiones pueden ser las que la financiera cree.



También deberás fijarte que sean entidades conocidas. Usa un comparador de préstamo o busca opiniones en internet de la misma. Aunque cada vez sea más difícil que te timen en internet, siempre es posible ser víctima de phishing.



Compara diferentes préstamos

Si estamos en un supermercado, antes de comprar nuestras naranjas, podemos verificar en la frutería cuáles son más caras por kilo y tomar una decisión. Con los préstamos, antiguamente, no era posible, ya que no existía ninguna plataforma donde comparar los diferentes productos bancarios.



Pero eso es cosa del pasado. Actualmente, disponemos de la herramienta perfecta: Internet. Y no sólo eso, si no que muchos portales se dedican exlclusivamente a comparar e inlsuo analizar diferentes productos financieros. De esta manera, podrás comparar los diferentes créditos del mercado.



Comparar préstamos también te hará tener una idea de los precios normales y aprovecharte de ofertas. La competencia es tan dura que, por ejemplo, muchos microcréditos ofrecen su primer préstamo a 300€ sin ningún interés; al 0% TAE.



Esto tiene como fin fidelizar clientes ya que cuando somos clientes habituales los procesos suelen ser más rápidos y los límites más amplios, pero podemos aprovecharnos y tener tantos créditos gratis como financieras ofrezcan dicha oferta.