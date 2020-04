Hard Skills y Soft Skills para salir reforzados de la situación generada por el COVID-19, según The Valley Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 13:47 h (CET) Resulta imprescindible que los profesionales sepan utilizar las herramientas digitales sin obstáculos, que sean productivos y eficientes utilizando metodologías de trabajo innovadoras, y que aprovechen los beneficios del entorno online tanto para construir negocio como para fortalecer su marca personal. The Valley ofrece los Digital Camp Diploma, programas de formación específica para convertirse en expertos de las temáticas más relevantes en este momento y obtener un diploma oficial en tan solo una semana El impacto económico y social que está teniendo la crisis del COVID-19 es evidente en muchos sectores del mercado. Se nota claramente un auge en el modelo del eCommerce, con un crecimiento en la demanda de productos de rápido consumo principalmente, y de primera necesidad; además de una necesidad creciente de contenido online como formación telepresencial, contenido audiovisual de entretenimiento u opciones de entrenamiento físico.

Las compañías se han ido amoldando a este panorama y han comenzado a redefinir o adaptar sus estrategias de negocio para seguir siendo relevantes. La generación de valor es el objetivo principal común y para ello muchas empresas han puesto a disposición de la sociedad sus recursos y capacidades en el intento de paliar el impacto de la crisis. A su vez, en plena época de confinamiento, se están creando productos y servicios Pop-Up para estas circunstancias, y quizás a largo plazo, para satisfacer las necesidades e inquietudes de las personas. Mientras que, por su parte, otros, se preparan para el futuro dando pequeños pasos hacia una transformación digital que les permita ser más agiles ante un momento claramente incierto.

Cuando esta situación excepcional comience a normalizarse y la actividad económica recupere su ritmo, los profesionales que sepan enfrentarse a los retos y cambios serán más exitosos. No cabe duda de que el confinamiento ha obligado a trabajar con la tecnología impulsando por una parte la digitalización de las empresas y su salto al entorno online, y, por otra parte, la inquietud de los profesionales por adaptar sus perfiles.

Los expertos de The Valley han identificado algunas soft skills y hard skills que cobran cada vez más importancia entre los perfiles profesionales, siendo imprescindibles para ayudar a salir de esta crisis:

Digital Tools: en un entorno cada vez más digitalizado es necesario saber manejar todas las herramientas digitales disponibles en el ámbito profesional para poder desempeñar el trabajo íntegramente de forma digital y de la manera más productiva. Ante el reto del teletrabajo “forzado”, los profesionales deben desempeñar su día a día de forma totalmente distinta a lo que muchos venían acostumbrados, a distancia y de forma 100% digital y para ello, es necesario el uso de herramientas que permitan una comunicación efectiva, además de una buena gestión del tiempo y de equipos.

Social Selling: debido al cierre de negocios físicos, el eCommerce y la venta online ha aumentado de manera notable. Las marcas se están adaptando a los nuevos modelos de ventas y es necesario que sus profesionales sepan sacar el máximo partido a la posibilidad de generar flujo de caja a través de Internet, además de satisfacer las necesidades de sus clientes, que ahora, más que nunca, está en el entorno digital. Así, se deben aprovechar las redes sociales, las plataformas de contenido digital y las tiendas online para llamar la atención de los clientes, generar engagement y lograr conversión.

Eficiencia con métodos de trabajo ágiles: la transformación digital a la que se está viendo “forzadas” muchas organizaciones no es solo digital sino también cultural y organizacional. Para avanzar y adaptarse a las nuevas tendencias, las empresas se deben transformar en todos los ámbitos utilizando métodos de trabajo adecuados para cada circunstancia. Así, en la situación actual la clave es poner en marcha la metodología de trabajo ágil que ayuda mejorar procesos y eficiencia para mantener el ritmo normal de los proyectos. Se trata de crear tribus formadas por squads (equipos multidisciplinares) que trabajan en sprints, períodos de trabajo cortos con objetivos bien definidos. La agilidad y la cultura colaborativa permiten dar una respuesta a los clientes con la entrega de productos mínimos viables (MVP), que es el resultado final de cada proceso de trabajo ágil.

Productividad y gestión de equipo: ante el confinamiento, los trabajadores se deben adaptar a un entorno laboral distinto, y aunque las tecnologías hoy posibilitan el teletrabajo de forma -casi idéntica- a la que se realiza normalmente en las oficinas, también es cierto que la gestión de equipos y la productividad a distancia presenta algunos obstáculos. Así, para que el teletrabajo sea realmente efectivo, se recomienda crear rutinas productivas y generar hábitos saludables de trabajo en equipo, mediante su correcta gestión y una comunicación fluida para desarrollar equipos unidos y comprometidos.

Branding y marca personal: además de alcanzar objetivos profesionales, es recomendable aprovechar el tiempo libre para impulsar el personal branding. Todo comienza con un perfil de LinkedIn actualizado y optimizado en el que se ponga en valor todo lo que el candidato tenga para ofrecer. Es sumamente importante crear una marca personal profesional que transmita la esencia de la persona y todas sus capacidades. Muchos perfiles en esta época intentan reinventarse o sacar partido de sus habilidades digitales, y la marca personal junto con Internet son las 2 mejores plataformas para ello.

Conscientes de esta situación, y de la actual y futura demanda de perfiles especializados en digital, The Valley ha puesto en marcha los Digital Camp Diploma. El ecosistema ofrece a los profesionales de distintas disciplinas y sectores, la posibilidad de cursar formación específica para convertirse en expertos de las temáticas más relevantes en este momento y obtener un diploma oficial de expertise en tan solo una semana y con dos horas diarias de formación telepresencial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Decoración exclusiva para tu hogar Hoy en día contar con un jardín o espacio exterior es realmente un regalo ​Cómo ahorrar al pedir un préstamo Comparar préstamos también te hará tener una idea de los precios normales y aprovecharte de ofertas ​La realidad de las Salas de Fiestas y los Strip Club en Barcelona En definitiva, una situación complicada por el coronavirus, que más allá de lo principal que son las consecuencias sanitarias, también un gran golpe en la economía del mundo y en especial del sector turístico y de la noche Interpalm lanza la campaña #DescubreElFoieGrasEnCasa para fomentar su consumo en casa Gamelearn lanza Echo y Crypto, sus nuevos videojuegos sobre coaching y ciberseguridad