Crehana lanza 250.000 becas para universitarios que quieran formarse gratis por internet

miércoles, 15 de abril de 2020, 13:01 h (CET) Crehana lanza becas formativas que dan acceso gratuito a su plataforma a estudiantes universitarios, en España y Latinoamérica, durante un mes. La iniciativa #YoAprendoEnCasa también abre, de manera gratuita y para todo el público, un curso diario y las clases que emiten en directo, durante este tiempo de aislamiento Según Naciones Unidas hay, aproximadamente, 300 millones de niños y jóvenes en todo el mundo en aislamiento por el COVID-19. Una situación que ha obligado a trasladar el aprendizaje tradicional de las aulas al mundo online. Así, hoy en día y tras el decreto de estado de alarma en España, más de 9.5 millones de estudiantes continúan su formación académica a través de Internet. Una cifra a la que hay que sumar los más de 250.000 alumnos españoles que ya estaban matriculados en cursos online.

De esta manera, y con el objetivo de no perder el año académico, la formación online se ha convertido en la mejor solución para millones de estudiantes españoles que se citan diariamente con sus profesores para aprender las materias a través de clases en línea. Una alternativa educativa que no solo permite a los alumnos formarse desde casa sino, también, aprender a su ritmo, y, acceder a contenidos y materiales especializados.

Por ello, y para salir mejor formados de esta crisis, desde Crehana, plataforma de formación online de cursos creativos, han lanzado 250.000 becas para jóvenes universitarios españoles y latinoamericanos que quieran formarse gratis, durante un mes, en los cursos que tiene la plataforma en internet.

De esta manera, los estudiantes que quieran aprovechar la cuarentena para mejorar su formación aprendiendo nuevas habilidades, podrán optar a una de estas becas que les permitirá acceder de forma gratuita a la mayoría de los más de 500 cursos disponibles en la plataforma, entre los que se encuentran, ilustración, animación y 3D, fotografía o Adobe.

Además, la iniciativa #YoAprendoEnCasa también abre, de manera gratuita y para todo el público, un curso diario y las clases que emiten en directo, durante este tiempo de aislamiento.

A través de Crehana ya se han formado más de 1.5 millón de alumnos, de los que 94.000 son españoles. Lo que refleja la calidad de sus contenidos así como la de los profesores que imparten cada materia. La duración media de cada curso es de entre 3 y 8 horas, lo que también garantiza que los alumnos aprendan tanto la teoría como la parte práctica de las materias en la que se han matriculado.

Diego Olcese, CEO de Crehana, explica que “queremos ayudar a los estudiantes universitarios que desean mejorar su formación durante este tiempo de aislamiento para salir más preparados de esta crisis de lo que entraron. Por eso no importa la carrera que estén cursando quienes deseen obtener una beca ya que nuestro objetivo es el de apoyar a todos los jóvenes a continuar y mejorar su formación de manera gratuita, evitando que gasten más dinero en su educación en una situación económica tan complicada como en la que nos encontramos”.

Quienes deseen postularse para una de las 250.000 becas de formación gratuitas que ofrece Crehana pueden hacerlo a través del siguiente enlace https://crehana.typeform.com/to/i8F2JZ

