El baloncesto 3X3 se suma al #RetoHerbalife

miércoles, 15 de abril de 2020, 12:17 h (CET) El #RetoHerbalife es un concurso social para contribuir a mantener hábitos nutricionales durante esta etapa de confinamiento. Entre el 15 y el 18 de abril 4 jugadores del Herbalife3x3 Series-disciplina olímpica que rescata la esencia del baloncesto urbano- prepararán recetas creativas, con productos de Herbalife Nutrition, con el fin de promover la nutrición saludable en este período de confinamiento La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado este 15 de abril el #RetoHerbalife, un concurso en el que destacados jugadores del Herbalife3x3 Series mostrarán sus habilidades culinarias preparando deliciosas recetas con productos de la marca.

El canario Adnan Omeragic, las madrileñas Laura Quevedo y Macarena Roldán, y el murciano JuanMa Robles grabarán desde sus casas las recetas paso a paso y las publicarán en la cuenta de Instagram del Herbalife 3x3 Series (https://www.instagram.com/basket3x3series/). El público podrá votar sus favoritas a través de las Instagram Stories hasta la gran final del sábado 18 de abril.

De las 4 recetas preparadas por los jugadores, 2 forman parte del Cook Book de Herbalife Nutrition, el primer libro de recetas de la marca, donde prima la calidad de los productos y el respaldo científico, y que está a la venta desde el 14 de abril en las plataformas digitales.

Desde que comenzó el confinamiento por coronavirus, una de las grandes preocupaciones de los deportistas de élite ha sido como mantenerse en forma y continuar los entrenamientos. Una nutrición saludable es esencial para poder conservar la masa muscular y no excederse en azúcares y grasas saturadas. Además, el equilibrio en la cantidad de proteínas, vitaminas, probióticos, prebióticos y ácidos grasos omega 3 aumenta la respuesta inmune del organismo.

“Como patrocinadores oficiales del circuito Herbalife 3x3 Series queremos promover una nutrición y un estilo de vida saludables, tanto para quienes practican deporte de forma profesional, como para los aficionados que solo buscan mantenerse en forma. El #RetoHerbalife es una forma divertida de estimular una nutrición adecuada con recetas creativas que están al alcance de todos”, explicó Yolanda Abad, marketing manager de Herbalife Nutrition.

A diferencia del baloncesto tradicional, el 3x3 es un juego dinámico que refleja el espíritu del baloncesto urbano. Tiene un único tiempo de diez minutos, se juega en equipos de tres jugadores y con una sola canasta.

Por segundo año consecutivo, Herbalife Nutrition patrocina este campeonato de Baloncesto con el nuevo circuito Herbalife 3x3 Challenger Castilla y León, organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León y Madison Sports Marketing. Se trata de una versión local del circuito 3x3.

