Tramitación de herencias durante la crisis del coronavirus en González y Silva & Co. Abogados Comunicae

miércoles, 15 de abril de 2020, 11:45 h (CET) Comenzar la tramitación de una Herencia, preparar un Testamento o anticipar una herencia sin necesidad de desplazamientos es especialmente importante hoy en día ante la crisis del Covid-19 Desde González y Silva & Co., se ha implementado el asesoramiento online, de este modo, los familiares que tengan que iniciar el proceso de una herencia y otros procedimientos testamentarios, podrán hacerlo sin salir de su domicilio.

Acceso a su página web: https://www.abogadosdeherenciasmadrid.es/herencias

Gonzalez y Silva & Co. Abogados

Fundado en 1985, este despacho de abogados de Madrid cuenta con más de 35 de años de experiencia, en todo los trámites de herencias, testamentarías y reparto de bienes en general ofreciendo a sus clientes todas las garantías de un equipo de abogados expertos en estas materias.

Aunque su despacho está ubicado en Madrid, desde González y Silva & Co, ofrece un servicio on-line a toda España desde hace ya varios años, servicio que cobra especial importancia en estos momentos de confinamiento provocado por la crisis del Coronavirus.

A través de su página web o mediante contacto telefónico, todos los interesados van a poder obtener información sobre todos los trámites relacionados con una herencias o testamentaría, tales como:

Testamentos: Forma de hacer testamento, los herederos, repartición dentro testamento, la desheredación, copia del testamento, el testamento vital etc.; invalidez e impugnación del testamento.

Declaración de Herederos: Necesaria cuando el difunto no ha dejado testamento o habiéndolo es inválido o ineficaz.

La Herencia y su REPARTO entre los herederos: Conceptos básicos (herencia yacente, la vocación, la preterición), la aceptación y renuncia de una herencia. El reparto de la herencia, qué es la partición de una herencia, quién puede solicitarla y cómo etc.

Anticipar una Herencia: Modos y formas de poder adelantar o anticipar una herencia o parte de la misma, con sus repercusiones, respecto al resto de herederos y su trascendencia fiscal.

Obligaciones Fiscales: Plazo y forma para presentar los correspondientes impuestos (sucesiones y plus-valía)

Obtención de la documentación Hereditaria necesaria: Qué documentos son necesarios para el reparto de una herencia y dónde solicitarlos.

Y otras informaciones muy útiles para todas aquellas personas que estén interesadas o inmersas en un proceso de herencia/testamentaría o de su preparación.

Los interesados pueden contactar con despacho Gonzalez y Silva & Co. Abogados en los teléfonos 915 777 231 y 684 38 40 23 así como en el e-mail de contacto abogados@gonzalezysilva.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Decoración exclusiva para tu hogar Hoy en día contar con un jardín o espacio exterior es realmente un regalo ​Cómo ahorrar al pedir un préstamo Comparar préstamos también te hará tener una idea de los precios normales y aprovecharte de ofertas ​La realidad de las Salas de Fiestas y los Strip Club en Barcelona En definitiva, una situación complicada por el coronavirus, que más allá de lo principal que son las consecuencias sanitarias, también un gran golpe en la economía del mundo y en especial del sector turístico y de la noche Interpalm lanza la campaña #DescubreElFoieGrasEnCasa para fomentar su consumo en casa Gamelearn lanza Echo y Crypto, sus nuevos videojuegos sobre coaching y ciberseguridad