Bafre Inmobiliaria lanza #bafreVR. Una campaña con sorteos y premios a través de la realidad virtual

miércoles, 15 de abril de 2020, 10:57 h (CET) Habrá que buscar tres "huevos de Pascua" escondidos en sus viviendas. Es compatible con cualquier dispositivo y no es necesario el uso de gafas VR. Los premios irán desde smartphones, SmartTV, videoconsolas, viajes, etc La actual crisis del coronavirus ha provocado que las empresas tengan que innovar y buscar alternativas para su negocio. Bafre Inmobiliaria quiere fomentar las visitas a sus inmuebles durante este periodo de confinamiento, y para ello va a lanzar una campaña con premios a los que encuentren diversos “huevos de Pascua”, escondidos en algunos de sus inmuebles que tienen realidad virtual.

Según comentan desde Bafre, “la actual crisis ha cambiado el sector inmobiliario. Hay que usar más que nunca las nuevas tecnologías, y así ofrecer a los usuarios nuevas ideas e incentivos para que accedan a los inmuebles. Y la realidad virtual es ahora mismo la mejor tecnología para visitar online la cartera de inmuebles.”

Según David Ramón, director de marketing de Bafre Inmobiliaria, “la realidad virtual es un servicio que ya se lleva ofreciendo desde 2018 a través del propio departamento. Al no tener el servicio externalizado, casi la totalidad de las viviendas en cartera tienen realidad virtual. A través de esta tecnología, la experiencia de visitar un piso lleva al usuario a nuevas dimensiones.”

Bafre Inmobiliaria premiará al usuario que encuentre los tres “huevos de Pascual” escondidos en tres inmuebles al azar. Y además sorteará todas las semanas gafas virtuales entre los usuarios que les sigan en Facebook. La nueva campaña se llama #bafreVR.

“Lo mejor de la realidad virtual”, comentan desde Bafre, “es que no hace falta usar las gafas virtuales, se puede manejar desde cualquier dispositivo o navegador web.”

Para participar en los sorteos y ganar los diversos premios que ofrecerán, tan sólo será necesario seguirlos en las redes sociales. Una vez que el usuario encuentre los tres huevos de Pascua, tan sólo deberá compartir las referencias de los inmuebles en Facebook con el hastag #bafreVR.

“Para hacerlo más sencillo”, prosigue David Ramón, “la campaña irá acompañada de una app donde se encuentran todas las VR, para hacer más fáciles las búsquedas. Además, se aportarán pistas a través de las redes sociales”.

A través de esta campaña, la compañía espera reactivar el interés en la compraventa de pisos en Madrid, incluso desde el confinamiento en casa.

Acerca de Bafre Servicios Inmobiliarios

Fundada en el año 2004, Bafre es una inmobiliaria con red propia de oficinas que actualmente opera en la Comunidad de Madrid. Gestiona venta y alquiler de inmuebles de segunda mano y comercializa obra nueva. Cuenta con una amplia cartera de clientes inversores.También ofrece servicios de financiación y postventa.

