VASS duplicará las donaciones que realicen sus empleados en la lucha contra el Covid-19

martes, 14 de abril de 2020, 17:37 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales se suma a la lucha contra los efectos de la pandemia a través de su programa de RSC 1, 2… Acción VASS y propone a la plantilla colaborar con las iniciativas de Cáritas, Cruz Roja y DOWN España La empresa líder en soluciones digitales VASS se ha unido a la lucha contra el coronavirus a través de su programa de RSC 1, 2…Acción VASS, mediante el que ha hecho partícipes a sus empleados de una iniciativa de cooperación para ayudar a las personas más vulnerables en esta situación de crisis sanitaria.

Bajo el lema ’Ayúdanos a ayudar’, la compañía dirigida por Fco. Javier Latasa ofrece a sus trabajadores la posibilidad de apoyar a los que más lo necesitan en esta coyuntura, realizando una donación a alguna de las organizaciones con las que habitualmente colabora Grupo VASS: Cáritas, Cruz Roja o DOWN España.

Además, por cada donación individual que se realice, VASS aportará el doble de su valor, de manera que las cantidades económicas se duplicarán en cada caso.

Tanto Cáritas como Cruz Roja y DOWN España están llevando a cabo en estos momentos programas y proyectos en beneficio de los colectivos más desfavorecidos en esta crisis, encaminadas todas ellas a la compra de material sanitario (EPIs) o a ayudar a las personas que más lo necesitan.

"Como empresa estamos obligados a tender la mano al resto de la sociedad en una época de máxima vulnerabilidad para muchos", explica el presidente de Grupo VASS, Fco. Javier Latasa. "Por eso, hemos decidido apoyar las iniciativas de estas tres organizaciones e involucrar a nuestros empleados para, juntos, conseguir paliar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica", concluye.

VASS es una empresa española líder en soluciones digitales con oficinas en España, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Benelux, México, Perú, UK y USA. Gracias a su metodología propia e4 (Envision, Evolve, Enable y Excellence) y VASSXtreme (agile), ayuda a sus clientes en todo el ámbito de su transformación digital así como en la redefinición de su negocio. Para ello, se basa en cinco aspiraciones (Customer Anywhere, Context & Cognitive, Datamorphosys, ElasticEnterprise y Outstanding People) y en su ecosistema de marcas, NATEEVO, Serbatic y vdSHOP. VASS cuenta con una plantilla superior a las 2000 personas y está plenamente comprometida con la sociedad, destinando el 2% del profit, y los trabajadores el 1% de su tiempo, a acciones solidarias.

