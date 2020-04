No es momento de parar: el marketing no descansa a pesar del coronavirus Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 15:13 h (CET) Mientras las empresas aplican recortes en sus servicios, el marketing no descansa. "Apostar por el SEO en estos momentos es una gran idea, por el fuerte crecimiento en el uso de internet y las búsquedas", señala Rubén Fernández, Director SEO de Sembi. Los ejemplos piezas surgidas de esta situación y acciones solidarias son numerosos La sociedad enfrenta en una época de cambios. Sin duda alguna la cuarentena que casi medio mundo está viviendo, está afectando a todos los hábitos de vida, y especialmente a los hábitos de consumo. Pero… ¿Qué estrategias están desarrollando las pequeñas y grandes empresas para aprovechar estos momentos? ¿Existen quizás oportunidades que pocos han detectado?

Ya se pueden observar una serie de casos y ejemplos prácticos de cómo algunas empresas están aprovechando estos momentos de crisis y de debilidad económica para fortalecer su imagen ante los usuarios.

Uno de los ejemplos más creativos es el de Burger King. Esta conocida marca de comida rápida lanza desde del 30 de marzo mensajes en su cuenta oficial de Twitter sobre cómo preparar sus hamburguesas de forma casera utilizando ingredientes tradicionales. La campaña está teniendo tanto éxito que además de las infografías con los ingredientes necesarios, Burger King está lanzando pequeños videos con la forma en la que se deben preparar y cocinar los ingredientes sin faltar a modo de conclusión el montaje de la hamburguesa final. A día de hoy, Burger King ya ha publicado las recetas completas de sus afamadas “Steakhouse”, “Big King” y la “Whopper”

La universidad de Harvard también ha sabido aprovechar las circunstancias actuales. Esta prestigiosa universidad ha decidido abrir de forma gratuita el acceso a más de 100 cursos online impartidos por profesores de su universidad mediante la plataforma edX. Alguno de estos cursos gratuitos ya tienen más de 220.916 inscritos para las ediciones que han comenzado en el mes de abril.

Pero no todo son grandes empresas. Muchas PYMES en España han seguido también el ejemplo de las grandes multinacionales ofreciendo descuentos y servicios gratuitos a la ciudadanía. Publisuites, una empresa que ofrece servicios de redacción y publicación de contenidos y notas de prensa optimizadas en diferentes idiomas, de forma excepcional por el coronavirus está ofreciendo grandes descuentos para las empresas que sigan necesitando de estos servicios.

El sector del marketing tampoco es ajeno a la complicada situación por la que pasan muchas empresas, organizando acciones solidarias con ellas. Las auditorías SEO están siendo el servicio que distintas empresas, entre ellas Webpositer, Dropalia o Sembi, están ofreciendo a profesionales y empresas con necesidad de mejorar su escaparate en Internet. “El uso de internet está en máximos históricos, por lo que mejorar los proyectos web e intentar impulsarlos hacia arriba en los resultados de Google es en estos momentos, una gran idea”, señala Rubén Fernández, Director SEO de Sembi.

Así pues, se observa que ante todos los problemas derivados de esta crisis, las empresas siguen realizando estrategias de captación y branding con el objetivo puesto en la recuperación económica que empezará tan pronto como los efectos del coronavirus vayan disminuyendo. El tiempo dirá si las estrategias y apuestas realizadas por estas empresas dan su fruto tal y como esperan

