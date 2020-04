Snom traslada las conferencias a casa con una solución simple y profesional

Snom ofrece soluciones de comunicación sencillas y rentables para un trabajo eficiente y ergonómico con memorias USB DECT, altavoces para conferencias y auriculares Ante el incremento extremo de las actividades de teletrabajo a causa del Covid-19, Snom, fabricante internacional de teléfonos IP premium para uso profesional y empresarial y soluciones para conferencias, ofrece soluciones sencillas y rentables para un trabajo eficiente y ergonómico con memorias USB DECT, altavoces para conferencias y auriculares.

Efectivamente, con la crisis del coronavirus son muchas las empresas que han sido obligadas por el gobierno a que sus empleados trabajen desde casa, lo que para algunos de ellos ha supuesto tener que enfrentarse a una situación desconocida.

En España, el porcentaje de personas que teletrabajan antes de la crisis era aún bajo, un 7,9% del total, poco más de 1,5 millones de españoles, según cifras manejadas por Adecco en el cuarto trimestre de 2019, por lo que se abre un mundo de retos para algunos de ellos. En este sentido, el mayor desafío para el desarrollo de un trabajo a distancia efectivo, según un estudio de Gartner, proviene de la falta de infraestructura tecnológica adecuada, por lo que contar con soluciones que faciliten esta práctica son bienvenidas.

“Las conferencias telefónicas y por Internet están reemplazando a las reuniones cara a cara para el 45 por ciento de los empleados*, y el desafío es ser flexible y sacar lo mejor de la situación. Pero no todas las tareas pueden ser manejadas convenientemente por estos medios; las reuniones de equipo en tiempo real son imprescindibles, especialmente para proyectos en los que trabajan varias personas”, asegura Florent Aubert Head of Pruct Management de Snom. “En Snom podemos ayudar a estas empresas con una solución profesional para conferencias que no requiere de grandes inversiones, elevados gastos técnicos o números de teléfono adicionales. Lo único necesario es el altavoz para conferencias C52-SP y la correspondiente memoria USB A230 DECT, que convierte un teléfono normal en una solución de conferencia profesional en pocos segundos”.

Una solución profesional para conferencias

Para los empleados que trabajen con equipamiento de Snom preparar todo para una conferencia es muy sencillo, tan solo deben insertar la memoria USB DECT A230 en el puerto USB del teléfono. Tras ello, y una vez establecida una conexión entre la memoria y el altavoz para conferencias C52-SP de Snom, podrán realizar cualquier teleconferencia utilizando la extensión existente gracias a los potentes micrófonos integrados y al gran altavoz.

De igual modo, y para aquellos momentos en los que el ajetreo de la vida familiar se hace evidente, los usuarios pueden trasladar el altavoz para conferencias inalámbrico, compatible con DECT y equipado con baterías, fácilmente a otra habitación, gracias a su alcance de 50 metros.

Relax y concentración sin importar el lugar

Otro de los problemas de trabajar desde casa de forma esporádica es que el puesto de trabajo, a menudo la mesa del comedor, no dispone de todo lo necesario. Además, los distintos ruidos, muy diferentes de los habituales en una oficina, hacen que esta tarea resulte aún más difícil.

Para aquellas personas que requieren libertad de movimiento o que simplemente buscan concentrarse totalmente en la persona con la que están hablando, Snom recomienda sus auriculares DECT, una solución de largo alcance (frente a los 5-10 metros que aseguran los dispositivos Bluetooth modernos) y potentes funciones que evitan, entre otras, las voces superpuestas o tener que cancelar una llamada por la poca calidad del sonido.

Los auriculares DECT de Snom responden ante esa situación, gracias a su largo alcance y sus potentes funciones. Con ellos, los empleados pueden trabajar desde sus casas de forma eficiente y ergonómica, tal y como lo harían desde la oficina.

Dependiendo de las necesidades, Snom cuenta con distintos modelos para sus teléfonos:

- Snom A150: Se trata de uno de los auriculares DECT más pequeños y ligeros de su clase pero que, sin embargo, ofrece un sonido de banda ancha de alta categoría y un alto rango DECT de hasta 15 metros sin perder la calidad.

- Snom A170: Para quienes necesitan una mayor libertad de movimiento, este modelo es la mejor solución, al admitir hasta una distancia de hasta 25 metros con la estación base. Ligeros, prácticos y cómodos estos auriculares pueden utilizarse directamente sobre las orejas o con la banda para cabeza o cuello incluida, y disponen de un altavoz de banda ancha y un micrófono con cancelación de ruido pasiva, para filtrar el ruido ambiental molesto.

Todos estos dispositivos ya están disponibles y se pueden instalar rápidamente sin conocimientos especializados.

*Resultado de una encuesta representativa realizada a más de 1000 ciudadanos mayores de 16 años por la asociación digital Bitkom. Publicado el 18 de marzo de 2020.

