Cómo el coronavirus se ha apoderado de las redes sociales Uno de los problemas más globales y debatidos actualmente es la infección de coronavirus (COVID-19). Incluso las últimas noticias importantes sobre eventos políticos y deportivos no tuvieron un impacto tan masivo en la comunidad mundial como COVID-19 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de abril de 2020, 15:30 h (CET) Si usa las redes sociales, no podría evitar notar que el tema principal de discusión en varias comunidades y grupos es precisamente el coronavirus. La cantidad de información asociada con COVID-19 está creciendo diariamente, y esta tendencia está ganando un impulso impensable.



Según de información el automático todo en uno y gratis sistema de marketing en redes sociales POSTOPLAN en tiempos tan difíciles para todos, el número de publicaciones en diversas redes sociales a través del servicio ha aumentado drásticamente hasta el 73%. Esto es especialmente cierto para los residentes de Europa - ahora están usando el servicio tan activamente como sea posible. Las personas escriben publicaciones sobre el virus, se apoyan mutuamente, comparten comentarios alentadores en todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería. El número de menciones del coronavirus está creciendo un 15% cada semana.



Una encuesta de usuarios mostró que el 62% publica regularmente información sobre el coronavirus, el 31% no publica para no molestar a los suscriptores, el 7% se abstiene de responder.



También era importante aprender cómo trabaja la gente en esas condiciones: 45% - cambió al trabajo a distancia 33% - funcionó a distancia y antes del virus, nada cambió 13% - trabaja en una oficina 9% - se abstuvo de responder.



Lo que dicen sobre el coronavirus en las redes sociales

Además del interés en las medidas preventivas para mitigar la infección por virus, hay varias cosas que se discuten con una fuerza increíble en las redes sociales. Aquí hay algunos de ellos:



La gente está más preocupada por la falta de papel higiénico. Por ejemplo, en la primera década de marzo, se publicaron 27.580 tweets en Twitter que contenían frases sobre la falta de desinfectantes. Y 31,213 tuits mencionaron palabras relacionadas con el papel higiénico y la escasez. Entre el 1 y el 10 de marzo, el papel higiénico y el coronavirus se mencionaron en 177,300 tweets.



La audiencia de las redes sociales está preocupada por la escasez de alimentos como el arroz y la pasta. Entre el 1 y el 10 de marzo, la escasez de pasta fue uno de los temas más comentados en Twitter.

Esperemos que la situación mejore pronto y que podamos volver a la forma en que solíamos vivir. ¡Cuídense! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.