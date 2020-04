La Transformateca explica por qué el proceso de digitalización de las consultas médicas es necesario Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 13:13 h (CET) El experto en marketing digital Franck Scipion, participará como ponente en el II Congreso Online Transforma tu Consulta que tendrá lugar del 25 al 27 de Mayo Hace unos años, cuando a una persona le surgía un problema médico solía acudir a la consulta o centro sanitario más cercano. Sin embargo, esta realidad ha cambiado. "Ahora cuando entramos en el paradigma digital, este médico puede crear una marca online y, a partir de ahí, puede llegar a clientes que se encuentran en todo el territorio de España, pero aún más allá en todo el mundo de habla hispana", afirma Franck Scipion.

Franck es el creador de La Transformateca y creador de Lifestyle al cuadrado. Además, será uno de los ponentes del ‘II Congreso Transforma Tu Consulta’, en el que se abordarán las claves para la digitalización de una consulta médica privada.

"Los avances tecnológicos y las herramientas que proporciona Internet han hecho que exista una desubicación geográfica y se pueda llegar a pacientes que están muy lejos de donde vives", explica el experto. "Hay que tener cuidado porque, de la misma manera que esto es una oportunidad, es una amenaza también, ya que la competencia se multiplica", reconoce.

La diferenciación es clave

En el mundo digital se brinda la oportunidad de llegar a un mayor número de pacientes, pero esto también implica que aumente la competencia en el sector. Por ello, ‘surge una necesidad de ser distinto y crear marca’, como indica Franck Scipion.

Entre otras tantas herramientas, un arma importante de diferenciación es el blog. "La norma en el sector médico es no producir ningún contenido. El médico debe hacer un trabajo de empatía y escuchar lo que dicen sus pacientes. Si escuchan lo que dicen los pacientes tendrán una fuente infinita de creación de contenidos", comenta el creador de La Transformateca. Esto se traduce en una posibilidad más de destacar dentro del sector de la salud en el mundo digital mediante la creación de contenido de valor en el blog.

Por otro lado, es necesario "integrar la web en el proceso de trabajo cotidiano de la consulta. Cuando planteas la web de esta forma, has hecho un gran trabajo", explica. De ese modo, la creación de una web acorde a los tiempos que corren es fundamental. Según Scipion, "las webs médicas son deficientes, están escritas desde la perspectiva del propio médico y no toman en cuenta lo que están buscando los pacientes. Si quieres atraer pacientes a tu clínica, lo primero que tienes que hacer es hablar como tus pacientes", recomienda el experto.

Formación y estrategia, dos conceptos básicos

"Si nos detenemos a pensar en el paradigma digital, existe una irrupción del marketing en todos los mercados. Esto conlleva a un cambio en la forma de trabajar y de pensar. En este sentido, ‘el médico que esté al frente de la consulta debe creerse este paradigma, la convicción del líder es primordial para que el negocio funcione", apunta Franck Scipion.

Para ello, un factor decisivo va a ser la adquisición de competencias digitales. Franck comenta que "los médicos no invierten o lo hacen en su práctica como médico. De hecho están ayudados por la industria farmacéutica a estar formados en temas punteros. No consideran el marketing como algo necesario para su negocio. Para ello deben tener presupuesto para formarse ellos en marketing, o contratar profesionales que les ayuden a hacer más cosas en el mundo digital".

Ante esto, hay que tener en cuenta que los médicos suelen carecer de tiempo, ya que tienen mucho trabajo y principalmente se dedican a atender pacientes. Pero es básico que como dueño del negocio debe definir la estrategia global de este y definir la estrategia digital de la consulta. A partir de ahí, la solución pasa por contratar a profesionales que les ayuden a construir un canal digital potente.

