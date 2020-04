Repara tu Deuda cancela 130.000 eur con 35 bancos a un manresano con la ley de la segunda oportunidad Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 09:01 h (CET) El despacho de abogados es líder en la aplicación de la ley de la segunda oportunidad y ha llevado a cabo más del 85% de todos los casos en España obteniendo un 100% de éxito hasta el momento Nada parece detener al bufete de abogados 100% online. En plena crisis del coronavirus siguen consiguiendo cancelaciones de deuda. El último es el caso de FJ, otro de los muchos que Repara tu Deuda, primer despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido resolver. Acogiéndose a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho de abogados ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Manresa exonere a FJ de una deuda contraída con 35 bancos que ascendía a 130.000 euros.

FJ, con una nómina de 1.250 euros/mes no llegaba a cubrir los gastos mensuales y mucho menos podía hacer frente a la deuda contraída con sus acreedores. En esta situación acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de ayuda, a día de hoy FJ se ha librado de la deuda que mantenía con tantas y diferentes entidades bancarias y financieras del país como si de un milagro se tratara y pudiendo asumir el coste del procedimiento tan asequible que ofrece Repara tu deuda abogados.

El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo más del 85% de todos los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país y representa en los juzgados a más de 8.500 personas.

La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera segunda oportunidad. El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a esta ley, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente.

Para reducir aún más los costes del procedimiento, Repara tu Deuda abogados emplea una app bautizada con el nombre de MyRepara. La tecnología permite abaratar costes del procedimiento y permite al despacho de abogados poder dar servicio a aquellas personas que no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional debido a los altos costes iniciales y del procedimiento.

