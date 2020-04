Posttigo.com, la web que crece exponencialmente solucionando consultas legales sin tener que salir de casa Comunicae

martes, 14 de abril de 2020, 09:05 h (CET) Posttigo.com se ha convertido en la web de moda en España para solucionar consultas legales online, especialmente, las derivadas del coronavirus COVID-19 En España, la situación está desbordando todas las estadísticas recientes, desde posttigo.com, Alberto Postigo, CEO de la compañía confirma que “cada día se ven como aumentan exponencialmente el número de preguntas relacionadas de alguna manera con el coronavirus, la gente se siente completamente indefensa, no saben qué pueden y qué no pueden hacer”.

Se ha viralizado este espectacular vídeo de la compañía, llegando a cientos de miles de personas en todo el mundo, incendiando las redes sociales. Ver vídeo pulsando aquí.

Desde posttigo.com aseguran que el 100% de las consultas legales online que se realizan en la web son contestadas en pocos minutos. Debido a su experiencia de más de 10 años en el sector de los abogados online, se sienten orgullosos de poder ofrecer este servicio para ayudar a millones de personas que no pueden salir de casa estos días.

Más de 2000 abogados independientes están activos en posttigo.com, solucionando preguntas legales online cada día, de todas las ciudades del mundo. En España, posttigo.com tiene más de 1400 abogados en línea (online) contestando y solucionando consultas legales permanentemente.

¿Podría perder el trabajo? ¿Debo pagar el recibo de autónomo? ¿Podría darme de baja? ¿Qué pasa con los recibos o pagos pendientes? Amén del resto de preguntas legales que se producen cada día, tales como ¿Podría divorciarme en esta situación de confinamiento? ¿Cómo denuncio a un vecino? Son algunas de las preguntas o consultas legales que se están realizando, cada día, en posttigo.com.

El COVID-19 lo ha cambiado todo y el mundo legal se ha visto sacudido de lleno por esta pandemia. El coronavirus ha provocado que millones de personas tengan dudas legales que necesitan ser solucionadas, pero sin poder acudir al despacho de un abogado.

Posttigo.com, web líder mundial en solucionar consultas legales online para hispanoparlantes, recibe cada día miles de consultas legales de todo el mundo.

España, Estados Unidos, Colombia y México, son los países donde el volumen de preguntas diarias online ha crecido exponencialmente.

La sociedad española ha elegido a posttigo.com como su plataforma legal favorita para resolver sus consultas legales online, y ello es debido a haber resuelto de manera satisfactoria más de 2 millones de consultas legales online.

Desde la compañía aseguran que “si tienes una consulta legal, entra ahora mismo en posttigo.com y realízala, serás contestado en pocos minutos".

El COVID-19 lo ha cambiado TODO - ¿Buscas abogado? Posttigo.com SOLUCIONA tus DUDAS LEGALES ONLINE



