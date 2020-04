Bioxytran da detalles sobre nuevo inhibidor de carbohidratos para galectinas diseñado para eliminar COVID19 Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 17:17 h (CET) El Dr. Platt aseguró que "basados en estos datos, el equipo científico de Bioxytran ha concluido que el inhibidor de galectina-1 puede unirse a los picos del coronavirus y reducir su carga viral" y concluye que "con la financiación adecuada la compañía podría comenzar con las pruebas clínicas en humanos en poco tiempo" BIOXYTRAN, INC, empresa norteamericana de biotecnología en estado de desarrollo (OTCQB:BIXT), anunció que pretende desarrollar internamente un nuevo inhibidor de carbohidratos para galectinas a diferencia de adquirir una licencia de propiedad intelectual del Dr. David Platt, como se informó el pasado 24 de marzo. La dirección de la compañía estima que esta decisión permitirá desarrollar un fuerte portafolio de propiedad intelectual a Bioxytran.

Puede consultarse una detallada presentación sobre Bioxytran en este enlace.

Dr. David Platt, consejero delegado de Bioxytran, indicó que “tras revisar la investigación y el progreso de mi patente desde 2009, creo que, ante la urgente necesidad derivada por el COVID-19, podemos ser más ágiles desarrollando un nuevo portafolio de patentes en lugar que depender de mis esfuerzos previos. Como resultado, hemos terminado nuestro acuerdo previo de licencia de propiedad intelectual".

“Durante la década pasada, se ha generado evidencia suficiente que indica que la galectina-1 está implicada en patogénesis virales, incluyendo la gripe y el SARS, lo que da una base robusta a la hipótesis de que la Galectina-1 puede estar implicada en e COVID-19. Nuestra nueva estrategia debería permitirnos construir un nuevo cuerpo de investigación para desarrollar nuestro portafolio de patentes”, indicó el Dr. Platt.

Galectina-1 y su implicación en patogénesis virales

El artículo titulado Galectin-1 binds to influenza virus and ameliorates influenza virus pathogenesis demuestra cómo las patogénesis virales dependen de la galectina-1 en estudios preclínicos. El artículo demuestra la relación directa entre la galectina-1 y el virus de la gripe. Sus autores indican que “el tratamiento intranasal de galectina-1 dio como resultado una mayor supervivencia en ratones e indica mecanismos teóricos de acción en humanos”.

Otro artículo titulado Crystal Structure of Bovine Coronavirus Spike Protein Lectin Domain exploró la evolución del coronavirus. Sus autores concluyen que “el coronavirus bovino comparte pliegues estructurales y enlaces de azúcares con galactinas humanas y tiene diferencias sutiles, aunque funcionalmente importantes, con el coronavirus en ratones”.

Este estudio confirma la relación entre el coronavirus en ratones y el que afecta a los humanos. Hay suficiente evidencia que demuestra que los coronavirus pueden infectarse entre especies. Debido a que este receptor es similar en ambas especies hay un consenso en la junta de asesores científicos que esto se traducirá en eficacia en humanos.

En otro artículo de 2015 titulado Receptor Recognition Mechanisms of Coronaviruses: a Decade of Structural Studies se demuestra las similitudes entre la gripe y el SARS. Los análisis de las estructuras cristalinas muestran la relación entre la gripe y el SARS. COVID-19, también es conocido como SARS-CoV2, que es un indicativo de que es una subespecie del SARS. El virus del SARS tiene un “pliegue” de galectina, que, en teoría, representa un punto de enlace con el virus para el inhibidor de galectina-1 de Bioxytran.

“Los artículos en publicaciones médicas de prestigio aportan un fundamento fuerte de que la galectina-1 está implicada en el COVID-19”, indicó el consejero delegado de Bioxytran, David Platt y coautor de Galectin. “La Galectina-1 ha sido implicada en patogénesis de virus en ratones. Estudios indican que los ratones comparten el mismo extremo N-terminal que los humanos. También hay muchas similitudes entre el SARS y el COVID-19, porque comparten un similar extremo N-terminal”.

El Dr. Platt aseguró que “basados en estos datos, el equipo científico de Bioxytran ha concluido que el inhibidor de galectina-1 puede unirse a los picos del coronavirus y reducir su carga viral” y concluye que “con la financiación adecuada la compañía podría comenzar con las pruebas clínicas en humanos en poco tiempo”.

El consejero delegado aclara que “mientras Bioxytran continuará su plan para desarrollar una serie de medicamentos antinecróticos diseñados para tratar la hipoxia y su estrategia principal permanece intacta, nuestro plan es obtener financiamiento adicional para desarrollar internamente nuestro inhibidor viral de Galactina-1 y comenzar cuanto antes las pruebas siguiendo los nuevos lineamientos de la FDA"

Acerca de Bioxytran, Inc.

Bioxytran Inc. es una empresa de tecnología en estado de desarrollo. La compañía trabaja en una plataforma primera en su clase de tratamiento de oxígeno para víctimas de traumatismo cerebral. Su primer producto que será testado es BXT-25, que será evaluado como un agente reanimador para tratar ataques al corazón, especialmente durante la primera hora crucial para el tratamiento de este tipo de dolencias. El producto también será probado por su eficacia en tratar otros traumas cerebrales. Lesiones hipóxicas del cerebro como ataques isquémicos, pueden ser tratados con BXT-25 vía intravenosa, lo que permite que las moléculas del medicamento viajen hasta los pulmones junto con las moléculas de oxígeno. Desde los pulmones, la molécula copia a una célula de sangre que llega hasta el cerebro. Como la molécula es 5.000 veces más pequeña, podrá penetrar el coágulo y llevar el oxígeno a áreas críticas en el cerebro que han sido bloqueadas. El visor MDX será utilizado en la evaluación de la seguridad y la eficacia del BXT-25.

Relaciones con los inversores:

Resources Unlimited NW LLC

860.908.4133

info@resourcesunlimitedllc.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los expertos advierten: abandonar mascotas en el confinamiento trae consecuencias legales Mustela dona 4.500 unidades de productos de higiene diaria a los que más lo necesitan La Rosticceria, empresa de comida a domicilio en Marbella, sigue ofreciendo servicio durante el Covid-19 Cadena de favores para financiar la lucha contra el COVID-19 Azules de Vergara recuerda la vital importancia de los EPIs para evitar el coronavirus