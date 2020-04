Azules de Vergara recuerda la vital importancia de los EPIs para evitar el coronavirus Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 14:45 h (CET) La pandemia que azota en estos momentos nuestro país ha servido de recordatorio para toda la sociedad sobre lo esencial del uso de los equipos de protección individual, unos recursos fundamentales para evitar percances en determinados sectores y que ahora se extienden a la prevención de la propagación de esta enfermedad, según Azules de Vergara Son muchos los sectores que, por la naturaleza y las condiciones en las que llevan a cabo su labor, requieren el uso de equipos de protección que garantice que los riesgos para su integridad física son mínimos.

Una de las especialidades que, tradicionalmente, ha necesitado con más razón el uso de estos equipos es la sanitaria; con la propagación de la pandemia del COVID19 que este país está sufriendo, se ha puesto en evidencia aún más esta necesidad, ya que pueden servir como escudo para prevenir el contagio del virus en el personal sanitario, tan importante en estos momentos.

El extenso catálogo de EPIs de Azules de Vergara contiene una amplia variedad de recursos importantes para el desempeño del trabajo seguro de cada uno de los sectores que más empeño ponen para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.

Así, esta situación excepcional ha extendido la necesidad de los equipos de protección individual a otros trabajos: fuerzas del orden, farmacéuticos, empleados de supermercados o cualquier personal en contacto con el público requieren, en mayor o menor medida, estos elementos para garantizar la mayor seguridad posible ante este peligro para la salud.

Qué equipos se necesitan en esta situación de emergencia sanitaria

Las autoridades ponen el foco en estos momentos en determinados artículos que contribuyen al mejor desempeño posible por parte de sus usuarios:

- Desechables: algunos equipos para los que, por su material o función, no se recomienda más de un solo uso son fundamentales en ciertas tareas, como, por ejemplo, los monos desechables que cubren por completo el cuerpo de quienes los usan.

- Guantes: las manos son una fuente de contagio importante, por lo que se requiere una protección efectiva de las mismas a través de guantes de distintas clases (riesgo mecánico, riesgo químico, guantes de nitrilo, guantes de goma, guantes de laboratorio, etc.).

- Protección ocular: los protectores de los ojos juegan un papel también fundamental en la lucha contra este virus. A las gafas de protección se han sumado también las pantallas protectoras de la cara como medio de prevención eficaz.

- Protección respiratoria: si hay un elemento que está simbolizando la vida de quienes pueden salir a la calle durante el confinamiento es, sin duda, las mascarillas, las cuales pueden ser autofiltrantes, filtros, máscaras de protección, semimáscaras, mascarillas de protección.

Todos estos equipos y muchos más están presentes en el catálogo online de Azules de Vergara, una tienda con una amplia trayectoria de más de 100 años en el sector de la venta de EPIs y ropa de trabajo especializada por sectores.

