Cinco packs de firmas como Omorovicza para regalar en un Día de la Madre en tiempos de cuarentena

El primer domingo de mayo se acerca. ¿Habrá aún confinamiento? Difícil saberlo, por eso he aquí una serie de opciones -seguro- acertadas que se podrán adquirir online o en farmacias Cuando llegue mayo, rondarán dos cuestiones por la mente de todos en lo que a belleza se refiere: cómo seguir cuidando la piel durante la clausura o, más importante aún, cómo entrenarla para que el shock de la salida al exterior no impacte en ella de manera brusca. “Nuestra piel se está acostumbrando a llevar menos maquillaje, a no estar expuesta a la radiación solar y la contaminación, no sufre cambios bruscos de temperatura, es por ello que conviene reforzar su barrera protectora natural para que, cuando pisemos la calle, se pueda defender de aspectos como los temidos radicales libres, importantes agentes del proceso de envejecimiento”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Visto así, la opción de regalos beauty debe ser tan placentera como de utilidad, con opciones no solo gratas de usar, sino que también aporten a la piel vitalidad para mantenerse sana en casa y estar fuerte para cuando se exponga a las inclemencias del mundo exterior.

Tratamientos inteligentes

Así es Cold Plasma + Platinum Collection, un pack de regalo perfecto con todos los hits de Cold Plasma Plus+, una tecnología patentada por el Dr. Nicholas Perricone de Cristal Líquido que, de forma inteligente, entrega a la piel rápida y profundamente los principios que en cada caso necesita. ¿De qué principios se trata? Tripéptidos de cobre, vitamina C Ester, omegas 3, 6 y 9, etc. Todos los ingredientes propios de los productos de Perricone MD recogidos en fórmulas que tratan las principales preocupaciones relacionadas con el envejecimiento de la piel como finas líneas y arrugas, pigmentación, tono de piel irregular y enrojecimiento. Un combo que incluye el suero concentrado Cold Plasma+ Face para preparar y optimizar la piel, contorno de ojos Cold Plasma+ Eye Cream, y tratamientos específicos para mandíbula, cuello y escote con Cold Plasma+ Sub-D y Cold Plasma+ Neck & Chest. Además, es un kit de ahorro ideal, ya que con él se ahorran más de 150€ con respecto a si se comprara cada producto de forma individual.

A la venta en Perriconemd.es

Precio: 159€

Recuperación de la identidad de la mirada

La mirada es el espejo del alma, pero en ese espejo influyen considerablemente las pestañas y las cejas, imprescindibles para marcar los gestos faciales y resaltar unos ojos aportando profundidad y diferentes dimensiones. “Según pasan los años, de forma natural, se pierde fortaleza en los folículos pilosos, esto provoca que perdamos más pestañas y cejas de las deseadas”, explica Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics. Un bonito regalo para una madre es la posibilidad de devolverle juventud y vitalidad a su mirada, con productos como RevitaLash Advanced Serum, un suero que mejora la salud de la pestaña y trabaja desde el folículo para revitalizar y ayudar a que crezca más vello y, los que se tienen, aparecen con más volumen, longitud y curvatura. Ahora existe la posibilidad de comprar un pack que, además de venir en un ideal neceser negro, por el mismo precio incluye Double Ended Volume Set (juego de máscara + primer azul para mejorar la salud de las pestañas) y un delineador de ojos con ingredientes que cuidan el contorno de la mirada.

A la venta en RevitaLash.es

Precio: 135€

Conociendo el “Nuevo Retinol”

Este kit es maravilloso para ello y un auténtico lujo hecho producto de belleza. El nuevo R-Retinoate Luxe Collection es una edición limitada con los hits de r-Retinoate. Tres productos que son un Best-seller por tener una nueva molécula de vitamina A que es resultado de ocho años de investigación. “El retinil retinoato es un conjugado de retinol tradicional y ácido retinoico, y no cualquiera, sino de grado clínico, con una cápsula exclusiva de patente propia. Es ocho veces más potente que el retinol para reducir finas líneas y arrugas, igualar el tono de la piel y suavizarla”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Además, no tiene la foto-sensibilidad típica del retinol, por lo que dos de sus productos se pueden (y deben) usar también por el día. Incluye crema de día, crema de noche y contorno de ojos, además de un roller para reforzar el efecto anti-edad del tratamiento diario, realizando drenaje linfático y mejorando la penetración de los productos.

A la venta en Pure Niche Lab.

Precio: 495€

Desayuno con diamantes

El desayuno es la comida más importante del día (dicen), y el ejercicio es fundamental. ¿Desayuno fitness con diamantes? Un gran mix. Así es este Blue Diamond Fitness Set de Omorovicza, con lo mejor de la colección de mismo nombre. La selección de productos de este set Blue Diamond usa un trío de innovadores ingredientes: péptido de diamante, arabinogalactanos y un compuesto esencial de aminoácidos para prolongar la salud de la piel y proteger su ADN a nivel celular, mejorando la elasticidad y la firmeza. El restaurador Blue Diamond Concentrate (30ml + 5ml de viaje) suaviza la complexión y disminuye la apariencia de arrugas, mientras que Blue Diamond Supercream (50ml) devuelve la jugosidad e hidrata en profundidad.

A la venta en Pure Niche Lab.

Precio: 515€

Anti estrés asegurado

La aromaterapia es siempre fuente de calma y relajación. Este kit contiene las claves para decir al estrés completamente, de ahí su nombre: Wind-Down Collection, para echar abajo esas ventoleras de ánimo con productos centrados en relajar a nivel mental, pero también físico, con poderosos ingredientes para destensar los músculos. Este set incluye De-Stress Muscle Gel para decir adiós a las contracturas; De-Stress Mind Roller Ball, para aliviarse al ponérselo en muñecas, en el cuello o inhalarlo; y De-Stress Mind Bath & Shower Oil para hacerse un completo baño que invita a la calma más absoluta. En definitiva, in completo cóctel anti estrés para llevar mejor el confinamiento o hacer más fácil la salida de él.

A la venta en Pure Niche Lab.

Precio: 45€