Perricone MD presenta un nuevo limpiador y desmaquillante antiedad

Un producto que, mientras elimina impurezas, trata el rostro contra los principales signos de la edad Perricone MD completa su colección de No Makeup Skincare con un perfecto desmaquillante que no solo sirve para los productos de la línea, sino para cualquier maquillaje del mercado. Un nuevo limpiador que viene para completar la rutina de limpieza facial más perriconista. Easy Rinse Makeup-Removing Cleanser se plantea como paso único, o de forma ideal, como el primer paso de una doble limpieza. Retira la suciedad más resistente de productos de color, SPF o contaminación, y es la perfectamente la fase previa a otros productos como Perricone MD Nutritive Cleanser o Perricone MD Citrus Brightening Cleanser. Un poderoso limpiador que no solo retira las impurezas más complicadas, también se completa con grandes activos antiedad, propios de las ciencias del Dr. Perricone.

“Un limpiador perfecto para quienes les preocupa la sensación grasa en el rostro, se maquillan a diario o notan demasiadas impurezas. Además, es ideal para empezar a tratar o prevenir los signos de la edad gracias a grandes activos como el DMAE, el extracto de cúrcuma o el extracto de hoja de olivo”, Raquel González, Directora de educación de Perricone MD en España.

Tres ingredientes clave

DMAE: Activo reafirmante intensivo. El cerebro humano lo produce, aunque en menor medida según avanzan los años. El DMAE ayuda a reafirmar visiblemente la piel caída con el tiempo. De fácil y rápida absorción, rellena visiblemente la piel para ayudar a sostener la superficie y protegerla contra la sequedad de los agresores ambientales.

EXTRACTO DE CÚRCUMA: La superespecia antioxidante. Esta especia rica en antioxidantes y fitonutrientes, originaria del sudeste asiático, ayuda a mantener, rejuvenecer y defender el aspecto juvenil de la piel trabajando junto con el sistema de respuesta antioxidante natural del cuerpo. Esta multitarea medicinal ha sido muy apreciada durante miles de años en la India y China por su capacidad antiinflamatoria, algo esencial en un proceso de desmaquillado.

EXTRACTO DE HOJA DE OLIVO: El antioxidante mediterráneo. Rico en oleuropeína, un poderoso fitonutriente, el extracto de hoja de olivo alivia y suaviza visiblemente ayudando a la piel a retener la humedad. Este potente extracto multiusos se ha utilizado durante siglos en remedios tradicionales en todo el mundo.

Cómo aplicarlo

Aplicar una pequeña cantidad del tamaño de una moneda en las manos húmedas y masajear hasta que salga espuma. Después masajear sobre la piel húmeda del rostro. Enjuagar bien con agua tibia. Usar por la mañana y por la noche. Para obtener los mejores resultados.

El test*

96% están de acuerdo en que el limpiador limpia suavemente y a fondo su piel.

95% están de acuerdo en que el limpiador hizo un gran trabajo eliminando la suciedad, la grasa y el maquillaje.

95% de los encuestados coincidieron en que la piel se ve clara y de aspecto saludable.

96% están de acuerdo en que el limpiador se enjuaga fácilmente sin dejar residuos.

93% están de acuerdo en que la piel se ve saludable y radiante y se siente suave y tersa.

91% de los encuestados dijo que la piel se ve completamente limpia sin sentir que se le había quitado la humedad.

89% están de acuerdo en que este limpiador mejoró visiblemente el aspecto de su piel. *Según estudio con consumidores después de 7 días.