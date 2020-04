Libertex nombrada Mejor Plataforma de Trading en los Forex Awards 2020 Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 12:02 h (CET) La revista World Finance le ha otorgado este reconocimiento, cuyo objetivo es destacar a las empresas más innovadoras que trabajan en la esfera forex Libertex ha sido reconocida como la Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards 2020 de la revista World Finance, una de las principales publicaciones de la industria. El objetivo de estos premios anuales de la revista World Finance es destacar a las empresas más innovadoras que trabajan en la esfera forex. Este es el último de la serie de premios que Libertex ha recibido a lo largo del año.

La mejor aplicación para los traders de todo el mundo

Libertex ha sido premiada con el codiciado galardón, por la excelente calidad de su plataforma móvil de trading. La galardonada plataforma de Libertex está disponible como terminal web o como aplicación para teléfonos en Google Play Store o en el App Store de iOS, donde es valorada constantemente por traders principiantes y veteranos por su interfaz fácil de usar, su experiencia de trading rápida y receptiva y la calidad de su servicio al cliente. La revista World Finance ha destacado muchas de las características principales de la aplicación, elogiando las "herramientas de gestión de riesgos, retiros instantáneos e incluso una cuenta demo gratuita para permitir a los traders perfeccionar sus habilidades".

El CMO de Libertex, Marios Chaillis, recibió el premio de la revista World Finance declarando que: "En Libertex siempre buscamos proporcionar el más alto nivel de servicio a nuestros clientes y socios. Nos propusimos construir la mejor plataforma de trading del mundo y estamos orgullosos de ser reconocidos como tal por los distinguidos expertos de la revista World Finance".

Acerca de Libertex

Con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, Libertex ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del desarrollo del mercado de divisas y ha sido un actor importante en hacer que el mercado sea accesible a los usuarios de todo el mundo. Hoy en día, Libertex atiende a clientes de más de 120 países, proporcionándoles una variedad de plataformas tecnológicas rápidas, fáciles de usar y fiables, incluyendo el renombrado MetaTrader 4.

La galardonada plataforma Libertex, que ofrece acceso 24/7 a más de 250 instrumentos financieros, es especialmente adecuada para el trader actual, que necesita gestionar su capital rápidamente en un mercado internacional en continua evolución. Libertex está diseñado para que el trading sea accesible para todos. No solo proporciona las mejores herramientas tecnológicas para el trading, sino también los conocimientos que los nuevos traders necesitan para utilizarlas eficazmente. Por eso, Libertex ofrece un extenso programa de formación para traders principiantes, desde webinars hasta sección de FAQ.

Acerca de la revista World Finance

World Finance es una filial de World News Media, una de las principales editoriales de revistas financieras y de negocios, que cuenta con una red de distribución mundial que incluye listas de suscriptores de destacados responsables de toma de decisiones en todo el mundo.

Cada año, el equipo de World Finance, en cooperación con renombrados profesionales del mercado, presenta los World Finance Forex Awards para destacar a los líderes del mercado entre los brókers, traders e innovadores tecnológicos, que están haciendo del sector de las divisas un lugar mejor.

Orgulloso poseedor de más de 40 premios de la industria en todo el mundo

Al ganar el premio a la Mejor Plataforma de Trading de World Finance, Libertex Group añade otro premio a una lista de reconocimientos cada vez mayor. El último galardón llega poco después de que Libertex ganara el de Mejor Plataforma de Trading en los European CEO Awards 2020 y el doble premio de Mejor Plataforma de Trader y Mejor FX Bróker de Europa 2020 por Forex Report. Desde su fundación en 1997, Libertex ha acumulado más de 40 premios internacionales.

Libertex también se ha hecho un hueco en el mundo del fútbol como Premium Plus Partner del Valencia CF y el Getafe CF, dos favoritos de LaLiga española. Los clientes de Libertex tienen la oportunidad de ganar entradas VIP para animar a estos clubes de élite en las competiciones nacionales y europeas.

