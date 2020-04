Del teletrabajo al smart working, las claves para retener el talento según Nexo Professional Community Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 12:14 h (CET) La era post-COVID-19 pasa por fomentar el smart working para evitar que los trabajadores pasen horas improductivas en la oficina. El talento se retiene ofreciendo a los candidatos aquello que están buscando La alerta sanitaria por el COVID-19 está pasando factura a la sociedad en todos los ámbitos. En el tejido empresarial, el coronavirus va a marcar un antes y un después en muchos sectores que han podido comprobar cómo se han puesto en marcha con éxito modelos flexibles de trabajo para poder mantener la actividad de las organizaciones. Miguel Moraleda, CEO de Nexo Professional Community, la plataforma de trabajo que conecta talento con empresas, asegura que “esta crisis sanitaria ha permitido a los más escépticos comprobar como el teletrabajo funciona y ha venido para quedarse. No es necesario pasar horas improductivas en la oficina si se pueden cumplir con los objetivos trabajando desde casa. Uno de los aspectos positivos de esta dramática situación, es que hemos aprendido que se pueden impulsar y adoptar nuevas formas de trabajo desde cualquier lugar y dispositivo”.

Desde Nexo señalan que el siguiente reto que tienen las empresas es cuidar a sus trabajadores, el principal activo de la compañía. En este sentido, Miguel Moraleda, alerta de la necesidad de no descuidar a los empleados en un momento tan delicado como este. “Promover, atraer y retener el talento siempre ha sido clave, pero ahora resulta fundamental si queremos salir bien parados de esta crisis”.

Por ese motivo, desde la plataforma de trabajo colaborativo abogan por hacer una gran inversión en el capital humano de la empresa, “el mantra tradicional de ‘atraer y retener’ está siendo reemplazado por ‘atraer y atraer continuamente’. Un cambio que se debe al aumento de la mano de obra externa: el 79% de los ejecutivos espera que los trabajadores externos temporales y autónomos reemplacen sustancialmente a los empleados a tiempo completo”, explica Moraleda.

Ofrecer a los candidatos aquello que están buscando: la era del smart working

En este sentido, Nexo se constituye como una gran plataforma de ayuda a la hora de buscar talento, ya que ofrece una gran marca para atraer candidatos, construye y mantiene comunidades de talento, utiliza inteligencia artificial para seleccionar al candidato idóneo e incluye servicios de reclutamiento para construir relaciones con estos candidatos.

“Las estrategias tradicionales de contratación y participación deben evolucionar para centrarse en dónde y cómo los candidatos quieren trabajar” apuntan desde Nexo. Dentro de todas las nuevas tendencias que surgen en el entorno laboral y profesional, destaca el smart working, una nueva manera de gestionar a las personas. “Se trata de llevar el teletrabajo un paso más allá optimizando tanto el rendimiento de los trabajadores implicados en él como la consecución de los objetivos empresariales” explica Moraleda.

El smart working se centra en proporcionar al trabajador de otros recursos necesarios para que pueda realizar sus tareas de la mejor forma posible. De forma que:

El smart working no se centra en el tiempo trabajado, sino en los resultados obtenidos.

La flexibilidad espacial del teletrabajo es algo que también incluye el smart working. Ofrecer al trabajador la oportunidad de elegir los lugares en donde llevar a cabo sus tareas es una fórmula para optimizar los resultados (no solo en casa, sino en cualquier lugar). Este es otro ejemplo de cómo el smart working apuesta por los resultados obtenidos y no por detalles muchas veces irrelevantes, como el lugar desde donde se realiza el trabajo.

Además, a través de las nuevas tecnologías, el smart working proporciona al trabajador todos los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible. En este sentido, el trabajo colaborativo es imprescindible. Por tanto, el smart working es una manera de hacer teletrabajo de forma más eficaz y eficiente, teniendo como máxima la idea de que lo que importa realmente son los resultados. De hecho, son estos los que van a proporcionar beneficios a la empresa contratante. “Aparte debemos tener en cuenta todas las ventajas que ofrece para el trabajador supone una mejorar en la conciliación, menor estrés, más flexibilidad de horarios, mayor productividad y una reducción de gastos al evitar desplazamientos. Para la empresa, esta fórmula representa reducir costes, contar con mejores candidatos, menor absentismo laboral, retención, atracción y fidelización del talento, etc.” asegura Miguel Moraleda.

Desde Nexo afirman que atraer y retener empleados a tiempo completo solía ser el único enfoque para la contratación de gerentes. En el nuevo mundo del trabajo, la contratación es una propuesta mucho más amplia que incluye todo el talento, desde empleados a tiempo completo hasta consultores y autónomos. “Los CEOs innovadores de hoy aprovechan a los expertos on demand para obtener resultados significativos. Este enfoque es parte de una estrategia de talento total, que permite a las organizaciones acceder al mejor talento a través de todos los canales disponibles. Las opciones para obtener talento externo pueden parecer abrumadoras, pero las mejores opciones generalmente se encuentran a través de compañías de talentos bajo demanda, como Nexo”.

Las tecnologías disruptivas están permitiendo otras formas de trabajar y cambiando las expectativas de las empresas, es por ello que a la hora de buscar y retener el talento se exige un nuevo nivel de agilidad corporativa.

Las nuevas reglas de talento requieren la adquisición del mejor talento disponible en el mercado, sin importar dónde se encuentre, con el objetivo de mantener firme ante la competencia, relevante y organizacionalmente saludable.

Sobre Nexo Professional Community

La compañía nace en 2019 con el objetivo de convertirse en una plataforma colaborativa de talento sin precedentes. En enero de 2020 se desarrolla la plataforma y en menos de un mes consigue más de 5.000 miembros. Su objetivo es llegar a formar un movimiento global en el que el talento se valore y todos sus miembros pueden crecer juntos. www.nexoprofessional.com

