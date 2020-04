La biométrica facial se adelanta a la próxima pandemia: reconocer con mascarilla y tomar la temperatura Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 12:38 h (CET) Los expertos lo advierten: vendrán más pandemias y la tecnología facial biométrica será de gran ayuda para la prevención Llegar a un aeropuerto, hospital, empresa, ministerio, cualquier lugar donde se puedan reunir cientos de personas y acceder a través de un control de seguridad que toma la temperatura es algo ya posible que facilitará el control de futuras pandemias. La que el planeta está sufriendo ahora mismo y que ha paralizado la economía y todo lo demás, excepto servicios esenciales, además de las vidas que se está llevando por delante, plantea numerosos retos a la ciencia para enfrentarse a las futuras que puedan llegar, que es algo que los epidemiólogos dan por seguro. No solamente la investigación médica trabaja sin descanso, la tecnología está está dando pasos agigantados para contribuir al freno de estas epidemias con algo básico: la prevención. Remedios Martínez, CEO de PSD Security, empresa dedicada a la distribución de máquinas de control con tecnología biométrica, hablar de estos avances.

En las últimas semanas se ha iniciado la incorporación de tecnologías que permiten la medición de temperatura corporal como respuesta inmediata al impacto global asociado al COVID-19. Los últimos productos adquiridos de la marca ZKTeco incorporan biometría de reconocimiento facial y palma, con detección de máscara y medición de la temperatura corporal. Así lo afirma Alfonso Alarcón, Director de Canal y Proyectos de la empresa PSD Security, que asegura que "ayudaran a las empresas a prevenir la exposición de empleados, clientes y público como protocolos de alta protección e higiene".

SpeedFace-V5L, por ejemplo, es un terminal de control de acceso biométrico de alta velocidad, que permite la identificación, incluso con el uso de máscara, e incorpora medición de temperatura corporal. Este sería perfecto para ayudar a reducir la propagación de gérmenes en las instalaciones de áreas públicas como hospitales, fábricas, colegios, edificios comerciales, estaciones aeropuertos, entre otros.

El COVID-19 ha hecho que la tecnología haya acelerado su búsqueda de la detección de la temperatura y la identificación de los individuos sin necesidad de dejar el rostro al aire. Este reconocimiento facial ha mejorado notablemente integrando la 'visible ligth' y el 'deep learning', dos tecnologías para la identificación individual con mascara durante la verificación de reconocimiento facial y de palma. Es una plataforma de seguridad basada en el ´todo en uno´ ya que integra múltiples módulos como control de acceso, control de presencia y módulo para hoteles.

Reconocimiento con máscara y control de temperatura sin contacto

Otro ejemplo de terminal de control de acceso biométrico de alta velocidad, que permite la identificación aun con el uso de máscara e incorpora medición de temperatura corporal es el ProFace X. Este, además, está dotado de una tecnología de reconocimiento sin contacto, que elimina los problemas de higiene dentro de múltiples sectores empresariales.

Además de estos controles de acceso estrictamente personales y que tan beneficiosos pueden ser en estos momentos en que evitar la propagación del virus es fundamental, no hay que olvidar la seguridad en cuanto a posibles ataques desde otros ángulos.

Así, también es importante dotar a las empresas y organismos de detectores de metales que, además de activar una alarma cuando la temperatura corporal de un usuario o pasajero está por encima de lo normal (37.3 ℃), también lo hacen cuando detectan una amplia gama de elementos metálicos. Es un sistema especializado para prevenir eficazmente la propagación de enfermedades a gran escala en áreas de alto tráfico, así como posibles atentados. Es pues perfecto, por ejemplo, para aeropuertos y estaciones ya que soporta 19 zonas de detección e incluye detector infrarrojo de temperatura corporal.

Otro de los importantes avances son las cámaras de red de seguridad térmica que combinan imágenes de seguridad de video con luz visible y térmica con video vigilancia de seguridad basadas en la detección de umbrales de medición de temperatura.

Es un hecho que las empresas y principales sectores deben adaptarse a los cambios globales e implementar todos estos avances que se van produciendo en el campo de la seguridad en el sector de la salud, la construcción, la hostelería y los transportes. El control y gestión de accesos, presencia, entrada y videovigilancia es una necesidad que, hoy por hoy, no se puede obviar.

