Reinicio de las actividades en construcción por Reparación de tejados de pizarra Andrés Ramos Comunicae

lunes, 13 de abril de 2020, 09:25 h (CET) Es evidente que el Estado de Alarma está causando estragos en todos los sectores, el sector de la construcción es uno de los que reinicia sus actividades este lunes 13 de abril de 2020, ¿Cómo será la vuelta de estas empresas tras la parada por Coronavirus (COVID-19)? Este lunes día 13 de abril se ha dado por finalizada de forma generalizada la medida del Gobierno del parón laboral de todos los sectores no considerados imprescindibles, debido a ello se han incorporado al trabajo multitud de empresas en distintos sectores, entre estos sectores el sector de la construcción es uno de los más marcados.

Según Antonio Andres Hurtado, gerente de Tejados de Pizarra Andrés Ramos, empresa dedicada a la reparación de tejados de Pizarra en Madrid, Comunidad más castigada por la pandemia del coronavirus COVID-19 comenta que: "en su sector, sin llegar a ser de un servicio imprescindible, sí que en cierto modo con estas épocas de lluvia se pueden presentar algunas urgencias debido a averías y goteras en los tejados por lo que en estos 15 días que no se ha podido trabajar han seguido recibiendo avisos para la reparación de tejados de pizarra".

"Retomamos las actividades, dice Antonio Andres, pero con grandes medidas de seguridad e higiene en los trabajos, Se mantendrá la distancia establecida con clientes y todos los accesos a los tejados se harán por el exterior para extremar las precauciones. Como es lógico todos los operarios irán previstos de guantes y mascarillas, creo que ya tenemos los suficientes datos como para tener una mínima previsión de cara a los contagios así que trabajaremos bajo este marco de seguridad".

Otro de los servicios que esta empresa tiene implementado hace ya bastantes años, según comentan, es la revisión de tejados de pizarra mediante la tecnología de drones la cual les ayuda hoy más que nunca en la tarea de revisar los tejados de pizarra sin necesitar contacto directo con el cliente para así aumentar la seguridad ante un contagio.

Vídeos

Rehabilitación de tejado de pizarra



