Endesa no atiende a ruegos

No sé si utilizar el verbo tener en presente o pasado de indicativo. El caso es que hasta ahora regentaba un pequeño negocio. Mal que bien, puntualmente pagaba mis facturas. Hasta que. como muchos, he tenido que cerrar la persiana a consecuencia del covig-19. Ahora veo que si esto dura mucho tiempo, acabará con mis exiguos ahorros. Y no sé si podré atender mis más elementales necesidades... Hace unos día recibí un correo de Endesa amenazandome cortesmente con cortarme la luz y mandarme a sus abogados si no pagaba la ultima factura. Educadamente les escribí un correo pidiéndoles una moratoria, pero se ve que no atienden a ruegos. Yo pido a las autoridades competentes que dejen de agobiarnos con pagos y que se hagan cargo de la situación. Si todos nos quedamos sin dinero, no sé cómo podría terminar esto: no sé si el hambre atiende a ruegos y esperas prolongadas...